彰兒少中心突終止契約「全部搬離」！YMCA社工跨完年秒失業：小編最後一篇文

▲彰化縣兒童青少年福利服務中心與彰化YMCA終止契約。（圖／翻攝自彰化縣兒童青少年福利服務中心官網）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書「彰化人大小事」貼文po出「彰化YMCA基督教青年會」責彰化縣政府兒童少年福利服務中心業務，於12月30日決標前被告知暫停評選，2天內要將所有的物品搬離，社工人員面臨的是年後突然失業的慘境，心中滿腹「憤怒、心痛、心碎啊」。

彰化YMCA總幹事陳啟智妻蔡佳紋與丈夫一起為兒少投入服務，她在臉書說「這個我服務當志工15年的地方，因縣政府政策改變，ㄧ夕之間就要我們撤出，這麼多回憶和物品怎麼搬走啊！！！社工一夜之間失業了！服務15年個案、青年、家庭的地方，那麼多回憶和東西怎麼可能1～2天搬走、搬去哪？」

▲彰化縣兒童青少年福利服務中心與彰化YMCA終止契約。（圖／翻攝自彰化縣兒童青少年福利服務中心臉書粉專）

彰化縣兒童青少年福利服務中心服務臉書粉專也po文「不管親愛的你們什麼時候看到這則貼文，這都是小編四年來的最後一則貼文，彰化縣基督教青年會（彰化YMCA）自105年起承接彰化縣兒童青少年福利服務中心服務，四年來陪伴近百萬人次的孩子們一起笑一起成長，一直以來彰化YMCA秉持機構宗旨「非以役人，乃役於人」之精神，致力於培植縣內孩子能力，鼓勵縣內孩子們勇於發聲、關懷社會。

「今年我們面臨亟大的困境，因縣政府『政策轉換』，彰化YMCA未能繼續以彰化兒少中心身分為縣內民眾提供服務，必須遺憾地向大家宣布，109/01/01起，此粉絲專頁將停止發送訊息，請原諒小編沒有及早通知，我們亦是在12/30確認此消息。」

▲彰化縣兒童青少年福利服務中心與彰化YMCA終止契約。（圖／翻攝自彰化縣兒童青少年福利服務中心臉書粉專）

彰化縣政府社會處對此則表示，彰化縣兒童青少年福利服務中心服務，是依政府採購法委託彰化YMCA營運，契約委託營運時間依法至2019年12月31日止。契約終止後，委託單位應辦理點交，交接過程中並未要求該單位在1、2天內搬離，先予說明。

自2020年1月1日起，彰化縣兒童青少年福利服務中心服務營運由縣府接續提供場館之服務，原先的班隊及課後照顧服務等相關空間使用都不受影響；此外，如需借用場地及相關福利諮詢，均可親至本中心洽詢、使用中心網站，或逕洽社會處兒童及少年福利科等，都有專人提供服務，考量中心仍需打掃人力，現有打掃阿姨的工作權會繼續雇用，各項業務無縫接軌，民眾、個案及兒少使用中心之各項權益，不受影響。

►他奶奶的美麗小秘訣