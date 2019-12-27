過年前狠裁員！海科館「46名外包人員失業」　50公頃僅剩2保全6清潔工

▲基隆國立海洋科技博物館2020年大砍預算，27日上午宣布要在年前裁員46名外包人員。（圖／記者郭世賢攝）

記者徐愷昕／基隆報導

基隆國立海洋科技博物館2020年大砍預算，27日上午宣布要在年前裁員46名外包人員，大家接到消息後皆感到十分錯愕，憂心在這個時機點失業，生活頓時失去依靠，年關將難過。而陳情民眾也擔心一旦無人整理，這裡會變成另類蚊子館。海科館則表示，調整人力配置是為了精簡業務流程，目前已經協調承攬公司，幫助異動人員到其他地方服務。

新年即將來到，基隆海科館宣布會在年前裁員46名外包人員，原本27名的清潔人員人事異動後僅剩6名，而14名保全也將減至2名。陳情民眾指出，占地50公頃的博物館現在減縮這麼多人力，是否會成為另類蚊子館又營運時無人巡視管區，夜間也僅剩1名保全人員，若有緊急事件發生，該如何做好防範措施，這些都是問題。

館內清潔人員表示，針對裁員一事並不清楚細節，只知道工作到12月底，2020年1月開始就失業。而當地居民則表示，擔心減少清潔人員後半開放式的博物館會漸漸變亂，維安也會出現疑慮。

據了解海科館原為慶富集團經營，2015年爆發詐貸弊案後，2017年由教育部強制接管經營，27日傳出大幅度精簡外包人力，館方表示，是為了調整業務流程才變更人力配置，目前已與承攬公司協調，幫助外包員轉介到其他地方服務，未來也希望能透過資源整合，提升政府效能，避免資源浪費之餘也節省公帑。

▲基隆國立海洋科技博物館2020年大砍預算，27日上午宣布要在年前裁員46名外包人員。（圖／記者郭世賢攝）

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