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慣老闆拒付資遣費　員工開起重機「碾碎3000支iPhone」抗議

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▲▼法國手機維修業者輾爆iPhone，表達對薪資的不滿。（圖／翻攝自臉書／CFDT Remade infos salariés）

▲法國手機維修業者輾爆iPhone，表達對薪資的不滿。（圖／翻攝自臉書／CFDT Remade infos salariés）

記者錢玉紘／綜合報導

法國普瓦萊（Poilley）的手機維修公司「Remade」員工因不滿公司的薪資政策，包含失業補助與資遣費等等，日前在門口放了1000支iPhone，並且開著起重機，直接把所有手機輾爆，揚言每天都會進行，抗議已經持續了3天，共計有3000支iPhone已經被摧毀，價值難以估算。

法新社等媒體報導，Remade是當地一家知名的手機修理商，但自9月底開始進入破產管理階段，資方未提出就業保證，也疑似不願支付資遣費，引起許多員工不滿，才以輾爆iPhone的方式抗議。Remade的工會指出，資方只顧著股東的利益，目前只有少數員工對薪資感到滿意，且許多人擔心自己可能會失業。

目前勞資雙方仍在協議中，抗議也持續進行，員工們表示，若公司不願意接受談判條件的話，將會每日破壞1000支庫存手機，目前已經累積了3000支，目前還不確定這些手機的實際價值。該公司有2.5萬至3.3萬台蘋果手機庫存，都是回收的二手手機，經修理後重新在市場上販售。

資方則提出，將會由Remade的客戶CTS公司出資約50萬歐元（約台幣1710萬元），收購所有的手機庫存，並且雇用搭約110名的Remade員工。

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