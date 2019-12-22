　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵　竟被3人包廂內羞辱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小美為了生活及爭取女兒扶養權，希望林姓網友可以幫忙介紹工作。（示意圖／取自pakutaso）

記者鄒鎮宇／新竹報導

高雄一名外貌出眾的少婦小美（化名）慘遭婚變後，為了爭取孩子的扶養權及工作維生，委請網友林姓夫妻幫忙介紹，沒想到北上到了新竹卻被人力派遣公司的張姓男負責人性侵得逞，事後還遭到3人嗆聲、逼迫簽約，讓她崩潰提告。新竹地檢署近日偵結，依強制性交罪嫌起訴張男。

檢方指出，小美5月慘遭前夫婚變後，想爭取孩子的監護權卻又不懂法律，便向林姓夫妻求。林姓夫妻便介紹在新竹開設人力派遣公司的張男，希望小美可以離開高雄、到新竹工作，前提是要答應「說出離婚理由、留在新竹與他們工作、離開高雄」等3個條件。

小美猶豫許久，但想到2歲的女兒，便決定先北上看看工作環境，再考慮要不要答應。沒想到，身為人力派遣公司分店負責人的張姓男子以兜風、散心為由，帶著小美在市區閒晃，將對方帶到旅館休息吃東西。

期間，小美喝下張男遞來的飲料後，逐漸失去意識後慘遭性侵，直到醒來時發現對方正在脫衣動作，才抗拒想逃離。張男見狀，立刻將小美拉回床上，性侵得逞。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小美慘遭性侵後，竟被林姓夫妻等人帶去KTV包廂內羞辱。（示意圖／取自pakutaso）

小美被性侵後情緒崩潰，氣得質問林姓夫妻為何欺騙她，沒想到林男等人竟約小美到高雄市「享溫馨KTV」的包廂內簽訂之前談過的「3條件」合約；另外，現場還有2名陌生男子，一起質疑小美被性侵的真實性，讓她非常崩潰、直接逃離包廂。

事後，小美上班時想起自己被婚變、想爭取監護權未果，求助他人又慘遭性侵，還有人想逼她簽下奇怪的契約，直接在工作中哭了出來，被同事發現後才去驗傷報案。

張男到案後否認犯行，表示小美跟他當下是互看對眼，才會發生一夜情，全程都是兩情相悅的情況，但檢方根據小美的LINE對話紀錄以及事後引發重鬱症狀，認為張男的說詞不可信，因此依強制性交罪嫌起訴張男。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
減肥名醫曝「飯後1動作」害你胖成豬！罹食道癌機率飆升
道頓堀要唸道頓「哭」！10個最常搞錯日本景點美食漢字
新北鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客　店家回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵　竟被3人包廂內羞辱

快訊／台北深夜機車碰撞！騎士重摔濺血「失去生命跡象」　3人送醫搶救

快訊／統促黨立委候選人何建華涉賄　招待16人遊金門、廈門

獨／叔叔竟是惡狼！　未成年姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

交友App約砲高中弟！「白天車上怪怪」露餡　大叔辯：他們喜歡中年人

人妻車內偷情！氣音驚呼「好Ｘ」　老公超綠…行車紀錄器抓猴

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

男仲介誆法律諮詢！單親媽「為爭監護權被硬上」　奇怪和解書讓她崩潰　　　

開超跑自撞「800萬理賠飛了」！保險主管隔2天才報警　法院認證肇逃

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

罷韓大遊行50萬人照亮60m高鏡球 尹立鞠躬30秒：現在是罷韓的起點

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵　竟被3人包廂內羞辱

快訊／台北深夜機車碰撞！騎士重摔濺血「失去生命跡象」　3人送醫搶救

快訊／統促黨立委候選人何建華涉賄　招待16人遊金門、廈門

獨／叔叔竟是惡狼！　未成年姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

交友App約砲高中弟！「白天車上怪怪」露餡　大叔辯：他們喜歡中年人

人妻車內偷情！氣音驚呼「好Ｘ」　老公超綠…行車紀錄器抓猴

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

男仲介誆法律諮詢！單親媽「為爭監護權被硬上」　奇怪和解書讓她崩潰　　　

開超跑自撞「800萬理賠飛了」！保險主管隔2天才報警　法院認證肇逃

女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭…　醫生警告：恐感染病毒住院

韓國瑜上任周年！陳菊談政績…霸氣一句話　高雄人秒懂

ABL／夢想家死忠球迷　八仙塵暴傷患博煒4年努力「走」進場開球

圭賢洩SJ隊內瘋子TOP3！外貌擔當果斷回答「不是希澈」

innisfree超級特價只到12／23中午！零負評面膜、精華液、蜜粉一次打包

雞排妹年飛日本20次「領基本工資」　嘆開銷大：不吃不喝也要10萬元

一個人睡好孤單？巨大Ryan夜燈超萌呆　抱一下更療癒

諸羅山盃／IBA北東北擊敗旗津　教頭：少棒夢想當網紅

日偏食12/26中午登場「吃日3小時」！全台肉眼可見39%太陽消失　3小時全直播

諸羅山盃／香港純陽連4年參賽　教頭嘆棒球發展大不易

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

上士班長趁她喝醉性侵　女兵崩潰：我喜歡女生

酒店妹睜眼發現被性侵！喝醉被扶走…痛醒崩潰

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

台北深夜機車碰撞　騎士重摔命危

路口綠燈撞上行人　斑馬線上未注意吃官司

幫輪椅男排尿　單純男狂甩到射精崩潰

「新北糖果小公主」國中妹為養媽應徵工作　竟下海3次

人妻車內偷情！綠帽夫行車紀錄器抓姦

獨／準新人遭逆向賓士撞死　肇事駕駛竟是毒駕

澄清湖豪宅區26槍響！5警車撞飛2員警受傷

獨／叔叔是惡狼！姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

大賣場排隊離場遭嗆！駕駛飆國罵還拍打車窗

更多熱門

相關新聞

獨／叔叔是惡狼！姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

獨／叔叔是惡狼！姊妹花遭蹂躪1人還懷孕

男子馮柏愷與同居女友小潔（化名）及她所生2名未成年女兒同住，先對小女兒性侵遭法辦。他在案件審理期間，竟再對有輕度智能障礙的大女兒佳佳性侵導致懷孕。台中高分院審結，認為馮男對同居人2女兒性侵，前案判7年2月定讞執行，已屬累犯，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判8年6月徒刑。全案仍可上訴。

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

她11歲被哥當洩慾娃娃　40年後報警卻換來他輕生

高雄女痛甩男友巴掌+大力推　路旁機車被弄倒

高雄女痛甩男友巴掌+大力推　路旁機車被弄倒

1221挺罷韓決戰高雄　未破「天團跨年」47萬最高運量

1221挺罷韓決戰高雄　未破「天團跨年」47萬最高運量

打臉韓國瑜「遮羞布說」！Wecare高雄反擊

打臉韓國瑜「遮羞布說」！Wecare高雄反擊

關鍵字：

高雄失業求職人力派遣性侵包廂新竹

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

2020上半年桃花運公開！

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面