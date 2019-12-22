高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵　竟被3人包廂內羞辱

▲小美為了生活及爭取女兒扶養權，希望林姓網友可以幫忙介紹工作。（示意圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／新竹報導

高雄一名外貌出眾的少婦小美（化名）慘遭婚變後，為了爭取孩子的扶養權及工作維生，委請網友林姓夫妻幫忙介紹，沒想到北上到了新竹卻被人力派遣公司的張姓男負責人性侵得逞，事後還遭到3人嗆聲、逼迫簽約，讓她崩潰提告。新竹地檢署近日偵結，依強制性交罪嫌起訴張男。

檢方指出，小美5月慘遭前夫婚變後，想爭取孩子的監護權卻又不懂法律，便向林姓夫妻求。林姓夫妻便介紹在新竹開設人力派遣公司的張男，希望小美可以離開高雄、到新竹工作，前提是要答應「說出離婚理由、留在新竹與他們工作、離開高雄」等3個條件。

小美猶豫許久，但想到2歲的女兒，便決定先北上看看工作環境，再考慮要不要答應。沒想到，身為人力派遣公司分店負責人的張姓男子以兜風、散心為由，帶著小美在市區閒晃，將對方帶到旅館休息吃東西。

期間，小美喝下張男遞來的飲料後，逐漸失去意識後慘遭性侵，直到醒來時發現對方正在脫衣動作，才抗拒想逃離。張男見狀，立刻將小美拉回床上，性侵得逞。

▲小美慘遭性侵後，竟被林姓夫妻等人帶去KTV包廂內羞辱。（示意圖／取自pakutaso）



小美被性侵後情緒崩潰，氣得質問林姓夫妻為何欺騙她，沒想到林男等人竟約小美到高雄市「享溫馨KTV」的包廂內簽訂之前談過的「3條件」合約；另外，現場還有2名陌生男子，一起質疑小美被性侵的真實性，讓她非常崩潰、直接逃離包廂。

事後，小美上班時想起自己被婚變、想爭取監護權未果，求助他人又慘遭性侵，還有人想逼她簽下奇怪的契約，直接在工作中哭了出來，被同事發現後才去驗傷報案。

張男到案後否認犯行，表示小美跟他當下是互看對眼，才會發生一夜情，全程都是兩情相悅的情況，但檢方根據小美的LINE對話紀錄以及事後引發重鬱症狀，認為張男的說詞不可信，因此依強制性交罪嫌起訴張男。

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