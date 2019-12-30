扯！尹立被爆陳菊任內獲19標案金額達2400萬　韓辦諷：發大財

▲韓國瑜辦公室「北卡神、南尹立，神標一出手 標案都到手」。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜辦公室30日指出，Wecare高雄發起人尹立在前高雄市長陳菊任內，以中華民國設計師協會參與高雄市政府19個標案，其中17案是屬於「限制性招標案（未經公開評選或公開徵求）」，命中率百分百，總金額高達24,093,000元，但在韓國瑜上任後，尹立卻沒有參加任何標案，We care被諷刺為「光復高雄，保衛標案」。

台北市議員張斯綱指出，這19個標案中，除了99年的「文化創意產業發展」行銷輔導計畫勞務採購案，一件490萬的標案，另一間公司參與招標卻被勸退，其他標案清一色都是只有一家參與招標，這種一家投標、一家得標的情形，可謂是「量身定做」，且民進黨執政，尹立才能發大財。

尹立於陳菊任內得標之案件總整理：

尹立為中華民國設計師協會理事長任內投標：

97年(標1案,中1案,得標機率100%)

98年(標4案,中4案,得標機率100%)

99年(標2案,中2案,得標機率100%)

100年(標2案,中2案,得標機率100%)

101年(標1案,中1案,得標機率100%)

尹立為中華民國設計師協會榮譽理事長任内投標：

102年(標2案,中2案,得標機率100%)

103年(標2案,中2案,得標機率100%)

104年(標3案,中3案,得標機率100%)

105年(標1案,中1案,得標機率100%)



尹立為高雄市文化局長任内投標：

106年(標1案,中1案,得標機率100%)

107年(無投標)

108年(無投標)

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新與台北市議員張斯綱、李明賢、高雄市議員陳麗娜上午召開「北卡神 南尹立 神標一出手 標案都到手」記者會；會中指出卡神楊蕙如憑著與綠營關係良好，獲得中央和北市府11個標案，收入近億元，北市政風處介入調查，竟處處碰壁聯繫不上相關人員。

經調查高雄的尹立，在其擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長期間，專標高雄市文化局標案，出手19次每標必中，命中率百分百，尤其19個標案竟有17個就是限制性招標，「光復高雄 保衛台灣」應該改成「光復高雄，保衛標案，尹立Care」。

張斯綱表示，We care高雄發起人尹立2016年11月接任高雄市政府文化局長2018年11月離職，過去在2005年到2013年間尹立曾擔任中華民國設計師協會理事長，2013年後繼續擔任中華民國設計師協會榮譽理事長。經追查發現在尹立擔任中華民國設計師協會理事長期間，2008年到2013年在高雄市文化局只要參與投標，只要尹立出手得標機率百分百。

台北市議員李明賢表示，19個標案中，有17個標案為限制性招標、18個標案投標廠商家數都只有1家(中華民國設計師協會)，尹立為什麼可以如此神通廣大？為何麼當時高雄市文化局為什麼都是開限制性招標？

他指出，中華民國設計師協會參與標案期間恰好就是97年開始，而其中就是以高雄市文化局為主力，僅有97年中華民國資訊軟體協會1件標案、99年屏東縣政府2件標案、99年文建會1件標案，此外就沒有任何投標案件！

李明賢說，除此之外，卡神楊蕙如的易始公司案子，目前台北市政風處介入調查，政風處給予的回應是，易始公司只聯繫上總機小姐，處處碰壁聯繫不上相關人員，政風單位無法核對相關結案內容，若再不說明，將全案移送檢調偵辦！

高雄市議員陳麗娜表示，在尹立擔任中華民國設計師協會理事長、榮譽理事長期間，所有參與文化局的標案，當時的局長就是史哲，史哲為民進黨重點裁培人物，早在陳菊擔任勞委會主委就已跟隨，是陳菊嫡系子弟兵，而陳菊擔任高雄市長史哲也隨即入府，歷任新聞處長、文化局長、副市長，一路飛黃騰達，而尹立更是史哲一手拉拔，尹立在史哲擔任文化局長任內標案暢行無阻，17項標案沒有特殊原因。

另外，楊蕙如的易始公司，藉由主辦舉辦WTA職業網球台灣公開賽，從2016到2018年共取得中央和北市府11個標案，加上獲得的補助，二年多收入近億元，楊蕙如的公司2009年成立，但2016年後民進黨執政，接觸到政府標案開始陸續大爆發，光WTA賽事拿到11個政府標案，包括國營事業和台北市政府，其中北市府有5個標案共1500多萬，6個中央的國營單位共600多萬。

韓辦指出，為何民進黨上台，楊蕙如就可以取得國營企業的補助？反觀2016年在高雄的WTA賽事，因為還是馬英九政府執政，就拿不到這麼多補助。

易始公司曾經拿過中央及地方政府11個標案，包括北市府體育局、觀傳局，9成標案都是採取限制性招標（未經公開評選或公開徵求）。

此外，楊蕙如另一間公司，品源顧問公司從2016年起連續三年取得北市觀傳局標案，也在2018年取得屏東縣政府農地農情資源管理勞務採購案，請問一間行銷公司如何執行農地資源管理的標案。

▲韓國瑜辦公室「蔡英文網軍治國：北卡神、南尹立！神標一出手、標案都到手！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）