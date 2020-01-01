元旦起8縣市百貨「內用禁供免洗餐具」　 首日稽查新北開出2罰單

▲新北市環保局全面稽查新北市20家的百貨公司及購物中心。（圖／翻攝新北i環保臉書）



記者許展溢／台北報導

全台8縣市百貨、購物中心今（1日）起，只要是內用都禁止提供免洗餐具，若違規最高可開罰6千元。政策首日上路，新北市環保局馬上抽查120間餐飲業者，查到2家業者不符規定，當場依法告發開罰。

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▲內用不能再提供各類材質的免洗餐具，包括紙杯、紙碗、竹筷、塑膠湯匙等。（圖／翻攝新北i環保臉書）



環保局指出，新北市有20家百貨公司及購物中心內，共458間餐飲業者，除不能提供塑膠類的杯、碗、盤、碟外，內用也不能提供各類材質的免洗餐具，包括紙杯、紙碗、竹筷、塑膠湯匙、塑膠刀叉及攪拌棒等。今天新北市稽查人員兵分8路，針對轄內20家百貨公司及購物中心的餐廳、美食街等進行稽查，總計查獲2家餐廳業者違規，分別為蘆洲徐匯廣場的大港鐵板燒內用使用免洗筷，及林口三井outlet的PAUL咖啡廳內用提供紙杯，現場開出2張罰單。

▲▼環保局強調，後續將派員不定期前往巡查，只要違規最高可處6000元。（圖／翻攝新北i環保臉書）

環保局表示，另以板橋環球購物中心內之餐飲業為例，其內的聚火鍋、阿郎基等，採用陶瓷或不鏽鋼餐具；林口環球購物中心內之餐飲業，內用除有前述兩類材質也有玻璃餐具，符合規定。而連鎖速食店摩斯漢堡雖非為本次公告列管對象，為支持減廢政策，內用也改採可重複使用之杯子。

環保局強調，後續將派員不定期前往巡查，只要查獲違規者將依廢棄物清理法第51條第3項規定辦理，最高處新台幣6000元，並得按次處分。另外，新北市量販店業也將自今年5月1日起，不得提供各類材質免洗餐具供內食餐飲。

▲▼新北市環保局人員兵分8路稽查。（圖／翻攝新北i環保臉書）

