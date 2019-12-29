反空汙遊行雨中批官員只會吹冷氣　環保署：整體空品呈現改善趨勢

▲台北氣候行動，反空汙大遊行，環團以行動劇凸顯空汙嚴重性。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台北反空汙大遊行今（29日）下午從環保署集結出發至自由廣場，出發前怒批官員只會坐在辦公室吹冷氣。環署發出新聞稿表示，全球暖化為跨越疆域的國際議題，氣候變遷的挑戰極具複雜性，政府需要跨部門、跨領域，結合企業單位、地方社區、民間組織及所有每位公民共同參與因應，且整體空品已呈現改善趨勢。



環署說明，我國已於107年核定國家整體的「溫室氣體減量推動方案」，並由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同承擔減碳責任，今年9月更完成 22個直轄市及縣（市）政府提交因地制宜的「溫室氣體管制執行方案」，符合氣候公約所訴求公開透明的國家貢獻。後續將啟動法令的檢討修正，也將落實公眾參與。

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▲環團在環保署大門前掛上大布條怒批，官員只會坐在辦公室吹冷氣。（圖／記者周宸亘攝）



另外，台中火力發電廠（中火）及興達電廠部分，環署指出，與經濟部已合作完成「國（公）營事業及大型企業空汙減量」盤點，台電所屬電廠均配合行政院「空氣汙染行動方案」要求分別提出空汙減量規劃，再由經濟部定期追蹤及檢討辦理情形。其中中火藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，其空氣汙染物排放，已由105年之每年3萬7千餘公噸，降至107年2萬8千餘公噸，推估至114年全廠空氣汙染物排放量減為8442公噸，減量可達78%。

興達電廠自105年至107年減量已達25.2%，預估於110年空氣汙染改善工程完成後，減量可達34%，配合進行減煤增氣及燃煤機組除役轉為備用後，推估至117年全廠空氣汙染物排放減量可達90%。環署表示，若再由全國各公私場所的實際排放量來看，107年度約較105年度下降16%（32萬4426公噸至27萬1467公噸），其中台電公司全國燃煤機組實際排放量更下降約達20%（6萬1610公噸至4萬9113公噸）。

▲針對環團抗議，環保署強調，整體空品呈改善趨勢。（圖／記者周宸亘攝）



環署強調，行政院於106年所提出的「空氣汙染防制行動方案」，是以多管齊下的方式達到降低空汙的目標。截至108年11月底止，中部地區紅害站日數從104年度227站次降至108年11月底21站次，改善幅度達90.7%，另外高屏地區紅害站日數從104年度323站次降至108年11月底68站次，改善幅度達78.9%，整體空品呈現改善趨勢，且改善幅度約達3成。

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