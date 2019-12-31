2020「新制懶人包」來了！投票日上班有加班費、駕駛人小心荷包大失血



▲辛亥隧道自元旦起實施全隧道區間測速。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者李宜秦、李瑞瑾、蔣婕妤、李佳蓉／綜合報導

2019年最後倒數中，你還有沒掌握到的新制嗎？自明年元旦起，有多項攸關你我權益及福利的政策即將上路，包括1月11日選舉投票日若有上班，老闆要給加班費；網友最關心的基本工資調漲；以及機車汰舊換新、電動機車補助等等，都與你的荷包有關。《ETtoday新聞雲》貼心整理出的新制懶人包，帶你一次看懂。

交通新制：



1. 機車汰舊換新補助

擴大補助淘汰老舊機車（96.6.30前出廠）換購電動二輪車或符合7期排放標準之燃油機車。109年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助5000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助3000元；110年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助3000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助1000元。



2.電動機車補助，另提高使用國產電池芯加碼補助

109年電動機車補助金額，重型等級及輕型等級每輛為7000元，小型輕型等級每輛為5100元，另採用國產電池芯則加碼提高補助3000元。



▲機車駕訓班補助將提高300元。（示意圖／記者賴文萱攝）



3.機車駕訓班補助1300元

交通部今年4月16日推出「機車駕訓補助」，成效良好，違規率約減7%，因此明年元旦起將擴大辦理，將補助從1000元提高到1300元，名額也增加到8000名，總預算約1040萬元，等於每人僅需負擔1500到2400元即可完訓。

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4.台北辛亥隧道區間測速 市民高架抓路肩和大貨車

台北市辛亥隧道、市民大道高架路段將從2020年元旦起啟用高科技執法系統，辛亥隧道將實施全隧道區間測速，平均時速超過60就會遭系統開罰！市民高架則是針對違規通行的大型貨車、以及行駛路肩等違規車輛利用動態攝影自動告發。行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。若嚴重超速者可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」並可能觸犯公共危險罪。



5.快速公路拖救費率統一，基本費最低1500元起跳

為避免拖吊業者亂喊價，交通部公路總局訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，訂定小型車及大型車拖救收費基準。小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，超出10公里里程，每公里加收55～85元。



6.「超跑條款」上路，拖救費最高21500元

超跑造價昂貴，在國道發生事故時，不少拖吊業者不敢拖救，交通部高公局為此訂定「超跑條款」，根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表。據規定，底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距；新車價值氛圍2百萬元、5百萬元、1千萬元、2千萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分，且新車價值超過2千萬者，拖救費用最高，為2萬元。



此外，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。而大型重型機車則比照底盤高度15公分小型車，並依新車價值收基本費。



▲民眾未來若看到「5強」以上等級地震，就須做好緊急應變準備。（圖／ETtoday攝影中心）

7.實施地震震度分級制度

現行地震震度分為8級，但其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。氣象局修正分級制度，明年元旦起震度改為10級，細分出5強、5弱及6強、6弱，民眾若看到「5強」以上等級地震，就須做好緊急應變準備。新制也有助於提升救災、公共與民間單位的應變效能。



8.台鐵商務專車恢復收取專車費

台鐵局客運票價規定，申請專車除按車種計算票價外，還需另外收取專車費，每公里加收96元，過去為鼓勵民眾申請商務專車，2004年8月起免收專車費。考量到近期台鐵大舉改造商務專車，列車內裝改走「質感路線」，也新增卡拉OK、吧台、用餐區等多種功能，新打造商務專車則將於明年1月起上線，因此先行公告恢復收取專車費用。



醫藥新制：



9.B肝等3類藥品納入健保給付

健保署公告修訂慢性B型肝炎抗病毒用藥給付規定，增加微波消融及冷凍治療等根除性治療。另外，健保署也公告支付思覺失調成分新藥4單位品項，以及家族性高膽固醇血症新藥2單位品項，增加臨床醫師及病患用藥選擇。

10.國民年金6項年金給付之基本保障金額調漲

國保6項年金給付基本保障金額，自明年元旦起採定額調整，其後4年參照「最近一年CPI」較前次調整CPI成長調整，若成長率為零或負數時，則不予調整，確保民眾經濟安全，預估有180萬人受惠。



▲百貨公司、購物中心及量販店自2020年起將不提供免洗餐具。（示意圖／記者謝承恩攝）

民生新制：



11.百貨公司「內用禁供免洗餐具」

行政院環保署8月公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司、購物中心及量販店業內不得使用免洗餐具。根據環保署統計資料顯示，百貨業及購物中心部分，台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖等8縣市，皆同步在2020年1月1日實施，高雄則選在2020年3月1日施行。

量販店部分，宜蘭縣、花蓮縣將於2020年元旦實施，而台北、新北、桃園、新竹市、高雄市2020年5月1日實施，彰化縣2020年7月1日實施，另外台南、台東、澎湖則尚未明訂日期。

12.1月11日投票日上班老闆要給加班費

勞動部已將明年總統大選投票日訂為勞基法規定的放假日，雇主應依法讓勞工放假一日，但如果當天仍有出勤的勞工，則依法可以拿到加班費。雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為原為上班日，與原為休息日兩種類型。

原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。



原屬勞工的休息日：視工作時數依「勞動基準法」第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。也就是工作時間在二小時以內，工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。



▲送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月將補助6000元至1萬元。（示意圖／記者楊均典翻攝）

13.銜接2至3歲托育補助

為銜接幼兒園就學，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3000元至7000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6000元至1萬元，預估約1萬6000名兒童受益。



14.國民旅遊卡新制

刷卡消費日不再限於休假日、增加消費彈性，提升公務人員使用國旅卡之便利性。



15.身障者生活補助費調整

身心障礙者生活補助費比照老人生活補助費辦理，低收入戶每人每月補助4872至8499元，中低收入戶3628至4872元，其他家庭總收入及財產在一定金額以下者，也有3628至4872元不等的補助。

生活新制：

16.禁用巴拉刈

為降低農藥使用風險，農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品（危害人體健康或汙染環境者），其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，遂於106年公告自107年2起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝，並自109年2月起禁止販售及使用，目前全球有77個國家禁限用。

17.明年開放83年次後役男可服研發役

內政部指出，培育國家高科技人才，明年開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力。而明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，包括82年次以前出生役男3500人，及83年次以後出生役男1萬3000人。



▲明年開始月薪也向上調整為2萬3800元。（示意圖／羅東博愛醫院提供）

財經新制：



18.基本工資調高

基本工資將自2020年元旦起調高，月薪由原本的2萬3100元調整為2萬3800元，時薪由150元調為158元。而「勞工保險投保薪資分級表」，也將配合調整，將第一級2萬3100元以下，修正提高為2萬3800元以下，修正後預估影響296萬人，勞保基金每年則可新增25億元收入。



19.儲蓄險保費全面調漲

金管會公布2020年壽險業新契約責任準備金利率，新台幣、美元及人民幣保單各年期均調降1碼（0.25個百分點）；澳幣保單則降2碼（0.5個百分點）；歐元保單逾6年期降1碼。受到準備金利率調降影響，儲蓄險保費預期也會全面調漲。

20.住宅火險加量不加價

住宅火險自明年元旦起，在不調漲保費前提下，保障將增加3大項目，包括納入颱風洪水補償、增加搬遷費等補助金，且新舊保單都可受惠。