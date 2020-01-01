圖／政府10年來查水表暴增20倍　他轟民進黨為掌權瘋狂至此

▲因「散布謠言」違法的裁定數量統計，近10年來成長20倍。（圖／翻攝自鄭照新臉書）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授蘇宏達12月31日爆料，因為他在臉書批評政府的故宮政策，被控違反社會《秩序維護法》「散佈謠言」，警方要求他在12月19日到案說明。國民黨總統候選人韓國瑜辦公室辦發言人鄭照新在臉書貼出，據統計，因「散布謠言」違法的裁定數量統計，近10年來成長20倍，民國98年僅裁定6件，到今年則裁定123件。

鄭照新指出，民眾臉書要求總統蔡英文一次說明私菸案與論文案，被警方移送；民眾臉書質疑反滲透法適用政治人物成為鬥爭工具，被警方移送；如今大學教授臉書關切故宮南院疑雲，也被警方移送，警方還表示「可以對調查局交代了」。《秩序維護法》尚且如此，蠻橫通過的《反滲透法》，執政黨是準備把恐懼上膛對準台商與一般人民了。

鄭照新批評，違反《秩序維護法》遭裁定的數量是123件，被移送的甚至可能遠多於此，《反滲透法》通過，就是全民查水表，按著政治獻金資料查台商水表」秋後算賬太容易，恐淪為割喉戰恐嚇表態捐款的工具。執政黨為掌權，瘋狂至此，人民不站出來，民主就完蛋了。

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了