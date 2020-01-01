尷尬...同框張善政升旗卻零互動　黃啟嘉：我競總電話都被打爆了！

▲國民黨升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副總統候選人張善政公開表態力挺無黨籍花蓮縣立委候選人傅崐萁，在元旦與國民黨花蓮縣立委候選人黃啟嘉同台參加黨中央升旗典禮，兩人卻幾乎零互動。針對張善政31日晚間陪同傅崐萁掃街掃街，黃啟嘉受訪表示，他的競選總部及花蓮縣黨部的電話都被支持者打爆了，很多支持者很氣憤被混淆。

張善政與黃啟嘉都受邀參加中央黨部前廣場元旦升旗典禮，兩人唱國歌時分別站在馬英九、吳敦義的左右側，之後全員上台輪流致詞，張善政站第一排，黃啟嘉在後排，典禮結束後，張善政隨即趕往下個行程，全程是幾乎零互動。

張善政除了公開支持傅崐萁，31日晚間再度陪同掃街。對此，黃啟嘉在會後受訪表示，昨天他的競選總部及花蓮縣黨部的電話都被支持者打爆了，很多支持者很氣憤被混淆，都不想出來投票，這是國民黨重新站起來的危機，所以他必須連夜搭車北上，向黨中央報告，也希望張善政回到政黨政治的正軌，支持黨提名候選人。

黃啟嘉指出，他是搭夜車北上，也是他第一次在火車上跨年，因為黨中央有跟他討論，覺得需要他來參加升旗，讓大家知道他才是國民黨在花蓮縣唯一提名的立委候選人。針對國民黨總統候選人韓國瑜至今未站台，黃啟嘉表示，不要問總統候選人能為立委候選人做什麼，要問立委候選人能為總統候選人做什麼。

黃啟嘉分析花蓮立委選情，他認為的選情穩定且後勢看好，不然對手不會動作這麼多，希望國民黨支持者不要受到謠言、假訊息的影響而被混淆，國民黨只要團結起來支持國民黨唯一提名的總統與立委候選人，全部都可以勝選。

▲國民黨升旗典禮。（圖／記者羅婉庭攝）