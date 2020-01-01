不爽反滲透！對岸指示媒體抨擊　蔡英文：相信台灣正派媒體不會配合

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

立法院通過「反滲透法」後，被質疑是紅媒平台的「大師鏈」火速宣告退出台灣市場；另外，也爆出台灣某媒體受對岸國台辦指示動員停刊。對此，總統蔡英文1日在總統府發表元旦談話後表示，她相信正派的台灣媒體，都不會配合大陸不當操作。

在立法院三讀通過「反滲透法」之後，約1個小時左右，一直被質疑有紅色色彩的「大師鏈」，火速發表聲明批評，強調深感遺憾，並對台灣當局罔顧民意極感失望，同時也宣布放棄台灣市場。

另外，也有媒體揭露，國內某知名媒體，過去報導被民眾視為力挺國民黨總統候選人韓國瑜，傳出近日與對岸國台辦討論，決定以「停刊」的方式表達對反滲透法的抗議，營造限制言論自由，以及開民主倒車的氛圍。

不過，該媒體總裁在去年12月31日下午舉行的會議中，決定暫時不停刊，而是以新聞與評論針對反滲透法進行抨擊動作。

對此，蔡英文1日上午在總統府發表元旦談話之後，被媒體問及此事時表示，對於這些媒體或是平台，實際的狀況她並不了解，事實上媒體內部的經營，政府也不會干預或評論。

不過，蔡英文強調，台灣在很多國際平等機構下，比如自由之家，評選台灣自由度都是最高的國家之一，「相信任何正派的台灣媒體都不會配合中國不當的操作，希望台灣繼續地維持我們的自由民主，尤其是我們的新聞自由」。

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