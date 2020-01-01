蔡英文宣布第4度加薪：每年受照顧的人更多！是對我自己的期許

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府發表元旦談話，親自宣布元旦上路的政府新制，其中包括政府第四度調升基本工資，以及托育補助、長照扣除額上路，「每一年，受到政府照顧的人都要更多，這是我對自己的期許，希望所有的國人都能受到最好的照顧。」

蔡英文指出，政府「再度調升基本工資」，這是政府第四度調漲基本工資，2020年由23,100元調至23,800元，時薪由150元調至158元。

蔡英文接著說，家裡面有2-3歲小朋友的家庭，如果小朋友還在保母那裡，但還沒有上幼稚園，「從今年開始，我們把托育補助銜接起來了，育兒的支出可以省下一大筆錢。」

蔡英文進一步說，家裡面有長照需要的朋友，在今年五月報稅的時候，不要忘記長照扣除額，也是從今年正式上路。

在農民朋友方面，蔡英文表示，新年度的農機補助也開始受理申請，「我們也正在研議，要為農民朋友建立一套退休制度」。

蔡英文強調，每一年，受到政府照顧的人都要更多，「這是我對自己的期許，希望所有的國人都能受到最好的照顧。」

另一方面，蔡英文也分享好消息，「南迴改」剛剛通車，「蘇花改」跟「西濱快速道路」也準備全線通車，「大家盼望了好久的安心回家的路，終於實現了，我要謝謝蘇貞昌院長，過去一年，行政團隊在他的領導下，做出了有感的好成績。」