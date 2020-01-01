批反滲透法「國家機器」　孫大千：綠色恐怖的新威權時代來臨！

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院三讀通過民進黨團版本《反滲透法》。對此，韓國瑜競辦副執行長孫大千1日在臉書直言，綠色恐怖的新威權時代正式宣告來臨！蔡英文應該向台灣人民解釋的三個問題。

孫大千指出，第一，既然世界各個民主國家都在防止中國大陸的滲透，蔡英文過去執政三年多為什麼不做？偏偏選前才做？第二，如此重大的法案，為什麼不能夠按照應有的程序正義來完成立法？難道為了反滲透，民進黨也可以反民主？第三，蔡英文口中的「一個條件，五種行為」的認定標準如此空洞，最後還不是由民進黨說了算？

孫大千認為，國家安全是建立在民主自由和法治人權的基礎之上，「搞了半天，反滲透法只不過是給了國家機器一把打擊異己、羅織罪名的尚方寶劍罷了！」

針對剛通過的《反滲透法》挨批綠色恐怖，蔡英文1日元旦談話時回擊，包含台灣在內的很多民主國家，紛紛立法推動政策，防止中國大陸試圖的滲透跟介入，問題不是在立這些法的國家，而是北京能否停止滲透介入的作為，成為國際上可以信賴的夥伴。

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