2019兩岸十大新聞（上）　惠台26條發佈、取消陸客來台自由行

▲阿里山國家森林遊樂區與2018年9月相比，2019年陸客人數直接砍半超過5成。（圖／林務局提供）

記者蔡儀潔／專題報導

兩岸交流漸冷，但2019年仍有許多新聞事件與雙方息息相關。《ETtoday新聞雲》為讀者整理2019年兩岸十大新聞，並分成上下兩篇推出，包括《告台灣同胞書》首次提出要探索兩制「台灣方案」、大陸繼惠台31條後，再發佈「惠台26條」，以及在兩岸旅遊業投下震撼彈的「取消陸客來台自由行」。

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表談話。（圖／路透）



一）「習五條」首次提出探索兩制「台灣方案」



中共總書記習近平1月2日出席《告台灣同胞書》40週年紀念會，發表對台重要講話，「習五條」還首次指出要探索一國兩制的「台灣方案」。習近平的演講全文內容共4237字，其中提及12次「一中」及45次「統一」。



「習五點」的提出，可以說是大陸對台基調一錘定音。對此，總統蔡英文隨即召開記者會，以「2個不接受」、「4個必須」強勢回應，重申台灣絕不會接受「一國兩制」，且絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是「台灣共識」。



二）大陸發佈「26條惠及台胞措施」



大陸國台辦、國家發展改革委11月4日宣佈《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），自公佈之日起施行。「26條」提供台灣企業優惠措施13條，包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件等惠台政策。



對於「惠台」措施的推出，蔡英文政府認定，這是「一國兩制台灣方案的行動計畫」，31項也好、26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

▲聖誕節期間，香港各地持續發生示威行動。（圖／達志影像／美聯社）



三）「反送中」衝擊香港社會 台拒立難民法助示威者



港男陳同佳2019年2月在台灣殺害女友棄屍後逃回香港，由於港台之間並沒有引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡至台灣受審。香港政府藉此推動《逃犯條例》與《刑事互助條例》修法，針對未與香港簽訂引渡條款的國家及地區，推出移交罪犯的明文規定。



不過，《逃犯條例》草案的推出反而在香港內部形成矛盾，「反送中」浪潮席捲香港社會，示威行動從6月份持續至今仍未停息，香港眾志秘書長黃之鋒等人甚至投書媒體，呼籲台灣當局制定《難民法》。至於是否立「難民法」協助示威者，蔡英文12月4日晚間表示，當年起草「港澳條例」已經設想到中國大陸對香港的50年不變承諾可能食言，「所以港澳條例已經足夠，現階段還不需要難民法。」

▲十一閱兵現場，99A重型主戰坦克從天安門前駛過。（圖／翻攝CCTV+）。



四）十一大閱兵規模最大 習近平：堅持一國兩制、和平統一



「慶祝中華人民共和國成立70週年大會」10月1日上午在北京展開，最受矚目的無疑是天安門前的閱兵式，規模為歷年來最大，解放軍共派出59個方隊，沿東長安街綿延向東約2公里，陸、海、空航空兵160餘架戰機、160部各型軍機，參與人數約1.5萬人。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席典禮並發表講話，強調要要堅持一國兩制、和平統一的方針，保持澳門，香港繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

▼11月來台旅客數僅99萬餘人，較2018年同期減少約2.81%。（圖／ETtoday資料照）

五）取消陸客來台自由行 來台觀光人數創新低

大陸海峽兩岸旅遊交流協會7月31日下午發表聲明，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 」消息曝光後，有旅遊業者私下透露，「消息來得太突然，與限制團客赴台相比，這一招比過往厲害很多。」

據交通部觀光局初步統計，2019年8月陸客來台28萬人次，但到了9月僅剩11萬人次，創下開放陸客來台觀光以來新低紀錄，小三通遊客數也受到衝擊。對此，三離島首長率團親赴北京，爭取陸客自由行放寬「金馬澎」。最終，大陸自9月20日起恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽注申請，範圍為福建省、浙江省、江西省以及廣東省的20個城市。