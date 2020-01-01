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2019兩岸十大新聞（下）　2邦交國投對岸懷抱、高以翔離世

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▲索羅門總理見習近平：欽佩中國「短時間內取得巨大發展」。（圖／翻攝央視）

▲索羅門總理見習近平，稱欽佩中國「短時間內取得巨大發展」。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／專題報導

2019年兩岸演藝圈動盪不斷，先是上屆金馬獎「統獨爭議」發酵，大陸抵制金馬獎，再到藝人高以翔在錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸離世。除此之外，《ETtoday新聞雲》整理的2019兩岸新聞（下）還包括中美貿易戰掀「台商回流」熱潮、吉里巴斯和索羅門投向對岸懷抱等。

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

六）兩岸外交戰再起　吉里巴斯、索羅門投對岸懷抱

2019年台灣在一週內，接連面臨索羅門群島與吉里巴斯2國斷交。索羅門群島於9月16日決定中斷與台灣的外交關係，5天後與中國大陸火速建交，而吉里巴斯在9月20日與台灣斷交後，也於7日後與中方復交。

消息傳出後，不僅讓台灣外交部門緊繃，更讓美國相當不滿。美國聯邦參議院外交委員會於9月26日通過《台北法案》，大陸外交部立刻痛批美國粗暴干涉內政。此外，由於蔡政府任內丟掉的邦交國上升至7個，台灣政壇掀起軒然大波，關於「亡國感」的討論愈演愈烈。

七）中美貿易戰掀「台商回流」熱潮

中美貿易戰從2018年開打至今，台商紛紛撤出大陸，尤其手機、筆電等科技廠陸續轉移回台，政府趁勢推出「歡迎台商回台投資行動方案」，解決台商回台投資問題，並訂定「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，提供台商租稅減免的優惠。

台灣綜合研究院日前公布最新的經濟成長率預測，受惠於貿易轉單和台商回流「內外助攻」，預估台灣2019年全年GDP為2.59%，而隨著國際環境改善，明年GDP可望進一步上揚至 2.63%。總統蔡英文也於11月宣布，「台商回流」即將達到新台幣7000億元。

▲高以翔告別式 。（圖／記者李毓康）

▲高以翔告別式 。（圖／記者李毓康）

八）高以翔猝死、陸抵制金馬獎　兩岸演藝圈動盪的一年

藝人高以翔11月27日在錄製浙江衛視《追我吧》節目時不幸離世，震驚兩岸演藝圈，節目也宣佈永久停播。外界除了對高以翔的逝世表達悲傷外，高強度、長時間拍攝的「競技類節目」也引爆輿論。外界分析，此次事件代表大陸興盛十多年的綜藝節目將進入夕陽期。

上一屆金馬獎頒獎典禮爆發統獨爭議，大陸國家電影局於2019年8月7日宣佈，暫停大陸影片及人員參加第56屆台北金馬影展，香港以及大陸的影視明星也表態不參與。巧合的是，大陸本屆金雞百花獎選也在11月23日舉行，與金馬獎同一天，典禮中有陽娜娜、邱澤、王大陸等台灣藝人出席。

九） 「新四通」開展如火如荼　「通橋」項目展開大陸側測量

中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，提到推進應通盡通的「新四通」，並表示可以率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。福建省台辦於12月3日公佈了「新四通」最新進展，稱自2019年8月實現向金門通水以來，累計供水390萬噸。

福建省台辦指出，已與金門、馬祖召開電力聯網研討會，方案初步確定，正委託台灣合作方開展可行性研究，預計2020年完成；廈金、榕馬通橋項目已分別提出線路比選方案，並開展大陸側的測量、地勘作業。

▲▼ 新一代吸金機，廈門補習機構林立 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「2019年下半年中小學教師資格考試」報名人數高達590萬，創下歷史新高 。（圖／記者蔡儀潔攝）

十）陸開放港澳台居民申請中小學教師資格

大陸教育部網站1月10日公佈，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，就可自願性在大陸申請中小學教師資格證。

通知中指出，港澳台居民申請參加中小學教師資格考試、認定中小學教師資格的有效證件為「港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、五年有效期台灣居民來往大陸通行證」。有在陸台師坦言，考量大陸中小學教師人才缺口大、台灣流浪教師，恐將迎來新一波更大規模的「西進」旋風。

▼中小學教師資格考試包括幼兒園教師資格考試、小學教師資格考試、初級中學教師資格考試、高級中學教師資格考試。（圖／中新社）

▲▼ 上課,老師,教師,課堂,學生,寫作業 。（圖／中新社）

除了兩岸十大新聞外，《ETtoday新聞雲》還整理出「大陸2019十大政治新聞」，以及「大陸2019十大經濟新聞」，幫助讀者回顧2019年兩岸大事。

▲▼2019兩岸十大新聞,兩岸十大新聞,2019兩岸新聞 。（圖／ETtoday新聞雲製圖）

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