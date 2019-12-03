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「惠台26條」推5G合作　廈門青創基地：台青發展會更好

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▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲優創時代台灣青年就業創業基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸上月再發佈「惠台26條」，加大吸引台灣人才的力度，而台灣青年就業創業基地作為不少人西進第一站，主要負責協助政策的落實。近日獲得省級稱號的廈門「優創時代」基地就在成立一年來，入駐在孵台灣創業團隊40家，台灣青年人數69人，創始人鐘文宏表示，希望更多台灣人過來，趕上大陸的發展浪潮。

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲創始人鐘文宏 。（圖／記者蔡儀潔攝）

廈門思明區近日新添3家福建省級台灣青年就業創業基地，分別為華僑大學閩台青創、創想公社、優創時代。其中，主打高新科技的優創時代創始人鐘文宏向《ETtoday新聞雲》表示，他們入駐企業分類商貿、醫療器械、遊戲開發、睡眠機等大健康高科技產業融合。

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣青年掃QRcode體驗沙盤玩具的項目 。（圖／記者蔡儀潔攝）

優創時代作為擁有廈門兩岸股權交易中心的合作機構，此次獲得省級稱號讓鐘文宏感到備受肯定，「未來一方面增加信任感，能吸引更多台青前來，另一方面能讓他們更好參與到股權交易中心，掛牌展示自己的公司，有機會得到天使投資等機構的青睞獲得融資。

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲基地辦公室 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於大陸發佈的惠台31條、26條，鐘文宏說，自2016年做青創基地來，每天都在研究兩岸政策，幫助台灣青年拿到補助落地廈門，「我們算走在第一線，真切感受到惠台政策有在落實，譬如有個5、6人的團隊，就拿了9萬元人民幣的補貼當啟動資金，如今開了口腔門診。」

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲牆上掛有優惠政策的繁體版介紹 。（圖／記者蔡儀潔攝）

鐘文宏透露，補貼的高低主要取決於每個區的財政情況，以他們基地來說，除了免費提供辦公場所 、水電等，而且每月會給予租房補貼2000元人民幣 ，「在政策的幫助下，隨著時間推進，台青在這邊的發展會漸漸與大陸年輕人齊平，可能還會更好，光是租房就解決很大的問題了。」

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廈門思明區一年能4次申報補貼。（圖／記者蔡儀潔攝）

鐘文宏指出，在他看來，未來的走向是高新科技的融合，因為此次發佈的「惠台26條」提到，開放台資企業按市場化原則參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設，加上福建是台企參與5G的先行區，儘管目前這塊還在落實當中，但十分歡迎台灣高科技人才、青年來拼來闖。

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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