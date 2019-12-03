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福建公佈惠台31條成果　成為台青登陸「首選之地」

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▲▼ 福建省台辦政策說明會 。（圖／主辦單位提供）

▲ 說明會現場  。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸去年2月28日宣佈「對台31條舉措」，福建省為了落實政策，推出「66條實施意見」和「42條融合發展措施」。在今（3）早舉行的政策說明會上，福建省台辦介紹惠台政策成效及「26條措施」先行先試情況，「福建逐漸成為台青登陸試水的首選之地，來實習就業創業的人次已突破3萬。」

說明會提到，「31條措施」在福建的落實實現了「五個增強」，其中登陸意願大幅提高，去年來福建的台灣人達363萬人次，約佔來大陸台胞總數的60%，今年上半年則達143萬人次，增長幅度達8%，其中參與今年海峽論壇、海峽青年節的台灣人都有較大增幅。

▼ 2019年海峽論壇現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼ 2019海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

福建也逐漸成為台青登陸「試水」的首選之地，來實習就業創業的人次已突破3萬，1000多家企業已在線發佈12371個台青實習就業職位，設立各類就業創業基地73家。目前入駐各類基地的台資企業有2074家、台灣青年5216人，一批政府引導、市場主導、混合發展的基地正在形成。

▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在經貿合作方面，台企營商環境質量有所增強，2018年福建新批台資項目、實際利用台資分別位居大陸前列。其中，200戶次的台企同等享受高新技術企業及研發費用，加計扣除等稅收優惠7.93億元（人民幣，下同）；大陸首家台資獨資經紀公司落戶廈門；率先批准8家台企註冊為陸資企業。

▲台北女孩Katherine就是其中一位。（圖／受訪者提供）

▲台北女孩Katherine來廈門從事英文教育。（圖／受訪者提供）

另外，福建也在「同等待遇」問題上大力推動，目前有75名台灣科技人員加入省市各級科協組織；福州市招聘基礎教育階段首位台灣全職教師已入職；莆田市設立大陸首家台胞醫保服務中心，幫助台胞實現「一站式」健保報銷；持台胞證、台灣居民居住證入住酒店、辦理搭乘飛機高鐵手續、網上預約就醫、網購等，享受大陸居民同等便利。

▲▼廈門優創時代台灣青年就業創業基地,台青創業基地,雙創基地 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲福建海峽股權交易中心已推出台企板塊。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於上月初所頒發的「惠台26條」，說明會指出，其中部分條款已在福建形成實踐基礎和具體案例，涉及19條措施，例如第8條提出台企申請擔保融資方面，福建海峽股權交易中心已推出台企板塊，掛牌展示交易台企354家，為台企實現融資21.34億元，其中股權交易融資3100萬元。

會上接著提到，又譬如第24條提出台生申請資助方面，目前設立的省政府台灣學生獎學金，2018年來已向383人頒發獎學金總額240萬元；第25條提出歡迎台灣運動員來大陸參加體育比賽和職業聯賽方面，今年年已有10名台灣籍青少年運動員註冊，參加了足球、籃球、擊劍等6個項目的青少年錦標賽。

▲▼「26條措施」宣講會漳州召開 。（圖／中新社）

▲「26條措施」宣講會日前在漳州召開 。（圖／中新社）

接下來，福建省將視「惠台26條」為當前及今後的重要任務加以推動。省工信廳指出，將積極支持台企參與實施「十百千萬」工業網路工程，開展5G+工業網路應用；鼓勵台資企業設立工業設計中心，提升工業設計水平，同等支持台資企業申報省級工業設計中心認定等。

人民銀行福州中心支行則表示，近期大陸金融開放力度不斷加大，中央層面推出多項重大措施，這些便利化的開放措施同樣惠及台資企業，例如《關於進一步促進跨境貿易投資便利化的通知》中涉及的優化貨物貿易外匯業務報告方式、簡化小微跨境電商辦理有關資金收支手續等措施，都將為台資企業提供實實在在的便利。

人行福州中心支行稱，下一階段將積極向人行總行（國家外匯局）申請在惠台創新政策推出上有更新突破，最大限度地讓台胞台企瞭解政策、用好政策，支持台資企業和台資金融機構在福建扎根發展、促進台胞在閩展業生活更加便利。

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