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「26條措施」宣講會漳州召開　落實台胞同等待遇

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▲▼「26條措施」宣講會漳州召開 。（圖／中新社）

▲宣講會現場 。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／廈門報導

福建漳州市台港澳辦近日聯合漳州台商投資企業協會，召開「26條措施」宣講會，近50位協會、台商台青代表到場進行交流探討。漳州台協常務副會長廖興邦認為，「台商子女可在大陸參加高職院校分類招考，以及購房資格、交通出行、通訊資費等方面措施，切實解決了台胞在大陸成家立業遇到的一些實際問題。」

據《中新社》報導，《關於進一步促進海峽兩岸經濟文化交流合作的若干措施》宣講會近日在漳州召開。漳州台協常務副會長廖興邦指出，在漳州的台資企業有不少屬於勞動密集型企業，面臨較大轉型升級壓力，台企需要深入瞭解、跟蹤大陸的政策信息，搭配使用適合自身企業的惠台措施。

漳州台協監事長呂孟哲則表示，「『26條措施』進一步落實台商台胞在大陸享受同等待遇，和『31條措施』一脈相承，惠台利民。」漳州台協執行會長呂榜洲認為，「26條措施」第13條對台青創新創業十分有利，「相比台灣的創業環境，大陸有更多機遇，又有政策鼓勵和支持，是台灣青年發展的良好選擇。」

▲▼ 福建漳州海峽兩岸人才與項目對接會舉行，招聘，招聘會。（圖／視覺中國）

▲在漳州海峽兩岸人才與項目對接會上，不少年輕人到場諮詢找工作。（圖／視覺中國）

對於「26條措施」的推出，台灣青年翁育慈坦言，早就對此詳細研究，認為其涉及面更廣、更具體，「兩岸青年就業創業基地和示範點可申報享受政策優惠給我們很大鼓勵，希望能擴大優惠對象的範圍，不僅局限於基地和示範點。」

閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長、全國台灣研究會理事吳鳳嬌仔在會上指出，「26條措施」的推出，使惠台措施更加詳細務實，各部門正在緊鑼密鼓的貫徹落實中，截至目前，就漳州而言，已有具體落實事例的就有10條。

吳鳳嬌表示，這些政策不僅讓台胞在大陸生活得到更周到的關懷照顧，為台青創新創業提供優良環境，還將帶來新一輪台商台企「登陸」高潮。

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