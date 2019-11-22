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無論2020大選結果　涉台學者：北京續推同等待遇政策

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▲習近平。（圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中評智庫基金會20日邀請五位涉台學者解讀北京當局的惠台舉措，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁指出，2019年的兩岸關係處於特殊時期，但大陸始終在兩岸關係中發揮主導和引領的作用，「無論明年選舉結果如何，大陸都將繼續進行同等待遇政策後續的推出和融合發展的深化。」

此活動為「大陸頒布26條惠台措施的意涵與影響」，由香港中評社旗下智庫中評智庫基金會主辦，邀請北京大學台灣研究院院長、教授李義虎，中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員張冠華，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁，北京聯合大學台灣研究院教授陳星，清華大學台灣研究院助理研究員、博士吳維旭與會。

中評社報導，謝郁當天提到，2019年兩岸關係處於特殊時期，新舊矛盾叠加，內外挑戰並存，在中美戰略博弈中，美國頻打台灣牌，民進黨為了拼選舉煽動反中仇中、炒作「芒果乾」（亡國感），兩岸關係呈現敏感期、調整期和風險期三期叠加的狀態。

她表示，在此背景下，大陸國台辦等20個有關部門11月初出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，具有非常重大的意義，「這是大陸在兩岸關係面臨內外多種複雜挑戰的背景下，落實兩岸同胞同等待遇的重要新舉措，展現大陸堅持交流紅利惠及民生，推動兩岸融合發展持續深化的政策方向。」

▲浙江省公佈惠台76條政策 。（圖／記者魏有德攝）

▲浙江省公佈惠台76條政策 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

謝郁認為，惠台26條在當前形勢下推出，表明大陸的政策立場，就是兩岸關係的融合發展不會因台灣政局變化而受阻隔、被逆轉、被遲滯，大陸始終能在兩岸關係中發揮主導作用，「無論明年選舉結果如何，大陸都將繼續進行同等待遇政策後續的推出和融合發展的深化。」

中國社會科學院台灣研究所副所長、研究員張冠華則表示，26條措施有許多新的亮點，首先是優先讓台胞分享大陸發展的機遇，像是大陸把富有市場發展潛力、商機龐大的5G產業領域優先推出來讓台商參與。此外，26條措施中，很多條都照顧到台胞台企的實際需求，解決台胞台企面臨的現實問題。

北京聯合大學台灣研究院教授陳星認為，惠台31條解決很多具體的個人問題，比如台胞證的發放，在銀行辦理存款等，「26條涉及到台胞在大陸的職業規劃、生活規劃，以及如何完成和大陸居民同等待遇、居民權利一致的過程，這些規定是沿襲31條的規定，進一步促進兩岸融合，特別是讓在大陸生活的台胞進一步融合到大陸的生活中。」

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