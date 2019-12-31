呼籲韓國瑜「當選總統立刻修法」　劉家昌：讓下流名嘴消失！





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

多次發表挺國民黨總統參選人韓國瑜言論的資深音樂人劉家昌31日又在臉書上提到，一些不入流媒體、沒人性黑韓粉對韓國瑜栽贓、抹黑、造假，反而激起了眾怒，呼籲韓國瑜當選總統之後，應即刻立法，讓誹謗罪一定要判5年以上有期徒刑，「這些下流的名嘴即刻就閉嘴消失了」。

劉家昌31日在臉書上提到，一群不正派的台灣人，為了權力不認同自己的民族，不認同中華民國，卻享盡了中華民國的資源，讓老百姓過得苦不堪言，還想繼續掌權，吃香喝辣，「為什麼台灣人要如此騙台灣人呢？」

劉家昌說，看到這麼多人在韓國瑜台中造勢中掉淚，「沒有委屈是不會掉淚的，我知道他們跟我一樣是心痛韓國瑜！」一些不入流的媒體，以及沒人性的黑韓粉，栽贜、抹黑、造假、雞毛蒜皮、小眼放大韓國瑜，目的是效忠執政者打死韓國瑜。

「做的太過頭，反而激起了眾怒！」劉家昌痛批，世上有些下流的行業，但沒有靠罵人為生的行業，「這群無恥的名嘴，上至天文，下至地理沒有他不懂的，吃飽了就開始罵人。為了一點通告費，眛著良心說話傷害人，這些是今天台灣的亂源！」呼籲韓國瑜上任一定要即刻立法，「名譽是人的第二生命，毀謗一定要判刑五年以上，這些下流的名嘴即刻就閉嘴消失了，台灣才有安寧。」

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