冒雨輔選1小時！侯友宜對李翁月娥「信心喊話」　李旻蔚合體柯文哲三重掃街

▲朱立倫、侯友宜多次到三重力挺李翁月娥。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



記者黃可昀／綜合報導

新北市第3選區（三重）立委候選人拚最後階段拉票，前新北市長朱立倫上午現身三重，隨李翁月娥的車隊一起掃街拜票，更誇她這幾十年來在地方的建設，緊接著下午換新北市長侯友宜接棒，特地請假1小時幫李翁月娥輔選，希望能搶下三重這綠營鐵票倉。

選期將至，侯友宜即使公務繁忙，仍特地請假1小時到三重力挺，冒雨也要上街和鄉親揮手拉票。對於李翁月娥的選情，侯友宜相當看好，直呼「很有信心」，最重要的是選民1月11日都要出來投票。

▲李旻蔚今晚合體柯文哲掃街。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



民眾黨李旻蔚也忙著跑行程，今天晚上8點請來黨主席柯文哲陪同掃街，把握跨年的人潮，向三重鄉親們問候拉票。她30日也PO出新政策，針對友善校園方面，爭取在校區設置「共融式遊戲場」，照顧到身心障礙或是有特殊需求的孩童，讓每位孩子都能享有遊戲的快樂。

面對三重綠營分裂，民進黨余天表示，經過這些日子不分日夜的奔波拜票，民調漸漸倒吃甘蔗，穩定領先其他候選人，接下來也會維持這步調繼續走遍大街小巷，拜託支持者幫助他連任，有機會完成執行中的各項任務。

▲余天形容自己的民調是倒吃甘蔗。（圖／余天辦公室提供）



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