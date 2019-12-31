2020年又要加薪了！　蔡英文「4暖」新制上路報你知！

▲總統蔡英文「4暖」福利政策。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

明天即將迎來2020年，總統蔡英文31日在臉書上宣布政府上路的「4暖」福利政策，包括調升基本工資、托育補助、長照特別扣除額，以及提升花東交通安全等。

蔡英文表示，明天就是2020元旦，今天的天氣很冷，感謝這一年大家的相伴，靠在一起就不冷；同時她也說，「明年，我們有很多新的福利政策開始上路，我來報給大家知道」。

首先，蔡英文說，明年將「再度調升基本工資」，這是政府第四度調漲基本工資，2020年由23,100元調至23,800元，時薪由150元調至158元。

其次，蔡英文說，明年將「無縫接軌托育補助」，2到3歲的小朋友沒有進入幼兒園，由保母或托嬰中心照顧，每月可以繼續領6,000元補助到3歲。

蔡英文也提到，明年將「增訂長照特別扣除額」，以符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可以定額扣除12萬元。

最後則是「提升花東交通安全」，蔡英文說，「蘇花改」1月6日全線通車，讓花東的朋友有一條安心回家的路。她聽別感謝行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，在過去一年領導行政團隊做出有感的好成績。

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