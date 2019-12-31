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快問快答／2.6萬網友表態支持立法院31日通過「反滲透法」

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▲▼立法院院會 國民黨提案 與反滲透法併案審查反併吞法逕付二讀 表決 民進黨團反對 沈智慧VS柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文指示立法院民進黨黨團31日通過《反滲透法》，由於時值2020大選進入倒數11天的敏感階段，此舉也遭國民黨等陣營質疑操作選情，藍綠橘三方的總統候選人甚至在多場政見會與辯論會上針鋒相對。

為了解民眾對於反滲透法的意向與立場，《ETtoday新聞雲》於官網及APP進行快問快答調查，調查時間由2019年12月27日中午12點至2019年12月28日早上6點，一共有4萬864位網友參與投票。

根據調查結果，對於否贊成應該通過「反滲透法」，有2萬6千192位網友表示同意，支持通過「反滲透法」，比例約佔總回答人數的64％。另外，也有1萬4千672位網友反對通過「反滲透法」，比例約佔總回答人數的36％。

對於必須通過「反滲透法」的重要性，蔡英文之前在第三場政見發表會表示，反滲透法是為了反滲透，不是反交流，立法精神很清楚，是有條件的，要接受中國指示或是資助，部分人士危言聳聽，應該要適可而止，反滲透法有急迫性，這會期如果沒有過，這個法案至少要拖半年以上，國家安全不分黨派，中國最怕就是台灣不分黨派，團結在一起，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。

在反對通過「反滲透法」的方面，親民黨總統候選人宋楚瑜在第三場政見會上表示，他曾在2016、2017兩度接受蔡英文指派到APEC開會，跟對岸領導人習近平先生有交流，這樣是否也算反滲透法要處置的對象？蔡英文可能也會被連累，「因為你是教唆犯？」

宋楚瑜還說，如果對反滲透法訂定是這樣的不嚴謹，將使多少百萬的鄉親，不管是經商、留學、宗教團體的來往，包括許多旅遊業鄉親，都將變成將來反滲透法入罪的嫌疑犯

國民黨總統候選人韓國瑜則是砲轟蔡英文利用《反滲透法》聲稱維護主權，「讓每一個台灣人民脖子上綁一個炸彈，引爆器在民進黨手上。」

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