英粉、韓粉注意！穿飛行外套夾克投票恐被罰1.5萬

▲藍綠陣營都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜推出「鋼鐵H飛行夾克」，而民進黨爭取連任的總統蔡英文陣營也有推出「護國保台」飛行夾克，但是不論民進黨或國民黨的支持者得注意，依選罷法規定，因這類飛行夾克具政黨與候選人資訊，所以投票日當天不得穿著前去投票，否則恐被罰1.5萬元。

中央選舉委員會30日發出新聞稿提醒，自109年1月1日00時00分起，至1月11日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會強調，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以50萬以上，500萬元以下罰鍰。

此外，由於國民黨的韓國瑜有推出「鋼鐵H飛行夾克」，而民進黨蔡英文陣營也推出「護國保台」飛行夾克；中選會提醒，由於投票日當天不得從事競選或助選的活動，而這類飛行夾克具有政黨跟候選人資訊，所以當天不得穿著。

這是依照總統副總統選舉罷免法第93條第2項規定，載明在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，例如藉由其所穿戴之服飾穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關之影像、聲音及文字，自屬當然。至具體個案是否已達到喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票之程度，除予以勸止或制止外，必要時則應蒐證保留證據，再依法處理之。

不過，如果是穿著「單純國旗裝」，不在現行法律規範中，因此是允許穿著單純國旗裝，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。

▲韓國瑜出席「H夾克」2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

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