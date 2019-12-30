600公里「愛國家、愛國旗」傳愛路跑　鄭正鈐扛國旗陪跑

▲由全國青溪總會發起全程600公里的「愛國家、愛國旗」傳愛路跑活動，30日下午在雨中挺進來到新竹市，為國民黨提名立委候選人鄭正鈐加油打氣。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

由全國青溪總會發起全程600公里的「愛國家、愛國旗」傳愛路跑活動，30日下午在雨中挺進來到新竹市，為國民黨提名立委候選人鄭正鈐加油打氣。領軍的超馬上校鄒雙喜將國旗交給鄭正鈐，鄭正鈐並扛起國旗一同陪跑，現場不斷高喊「加油」氣氛熱烈。

鄭正鈐表示，在迎新送舊的元旦前夕參與愛國路跑活動別具意義，看見這些超跑選手們扛著國旗路跑，一路風雨無阻，完全彰顯中華民國屹立不搖的堅毅精神，令他非常感動。他也呼籲市民共同邀請跑友、親朋好友們隨時加入陪跑行列，沿途為選手們加油打氣。鄭正鈐競選總部也特別準備礦泉水及補給品給跑者打氣，希望大家一起來愛國旗、愛國家。

「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，26日從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，以7天以接力方式完成。由國內超馬上校鄒雙喜領軍，邀集了近20位熱愛中華民國、熱愛國旗的路跑界朋友，一起「從南方出發」跑向新北石門富貴角燈塔。希望透過路跑「陽光、健康、正向」的形象，發揚愛國精神，鼓舞全民士氣。

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