台南第二選區／控藍營抹黑　郭國文委託律師告周五六

▲民進黨立委郭國文，針對國民黨立委候選人李武龍競選總部總執行長周五六，抹黑他貪污的發言，除公開譴責，並委託陳惠菊律師提告，盼能以訟止謗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨立委郭國文，針對國民黨立委候選人李武龍競選總部總執行長周五六，12月29日在李武龍造勢公開場合中抹黑他貪污的發言，郭國文30日在有林志展、李宗翰市議員陪同下除公開譴責，籲遏止此選舉惡意抹黑歪風，並委託陳惠菊律師提告，盼能以訟止謗。

郭國文表示，他收到有人傳一段影片，為李武龍在佳里的造勢場合，擔任總執行長的周五六在致詞中，指名道姓說其弄出一例一休，讓百業慘澹，當選後在沿海地區都沒有看過人，是「白賊」、「騙咱」，甚至更誣指郭國文在擔任民進黨縣黨部主委時，貪污拿走水災的錢，只是民進黨未追究、法院內和解才沒事。也批評郭國文連水災的錢也敢貪污，這種人讓他當民意代表，我們沒希望。

郭國文說，此種隨意亂謅、無根據、只為拉選票的言論，難道可以在公開場合說嗎？這不是公然毀謗？意圖使人不當選？說貪污也是對他人格的抹煞。如果是對於政策或問政的質疑，他還可以接受，但這種與政策無關的抹黑，絕對無法容忍。

郭國文說，當選之後，設立4個服務處、會勘、掃市場、召開公聽會等等，幾乎每個禮拜都會到沿海區域，何來看不見人？而一例一休，也透過出書方式解釋，一項政策經過許多部門，根本不是一個人說要做就做的。而更令人無法接受的，關於貪污水災的錢，根本不知周五六在說什麼，還請周五六說清楚哪一年？哪一個水災？貪污多少錢？如此隨意栽贓人貪污的煽動性公開言論，還透過直播分享，真的是敗壞選舉風氣。

陳惠菊律師說，就周五六所說在法院和解，應該都可查的到，但顯然並無此事。所以接受郭國文委託，向周五六提出刑法公然毀謗與選舉罷免法意圖使候選人不當選的告訴。

林志展、李宗翰議員皆同聲譴責此公然誹謗的情事，呼籲檢方切勿縱容放任，否則我們的民主價值將被這種抹黑嚴重扭曲。郭國文則將證據與委託書交給陳惠菊律師，委託其提告周五六公然毀謗，並意圖使人不當選，盼以此終止選舉誹謗歪風。

針對今30日立委郭國文記者會，李武龍競選團隊回應表示，郭立委在公開的造勢場合也曾經挑明周五六和李和順是地方的惡勢力，如此相互攻訐，並非全民之福。倘若輕易興訟，激化對立，恐怕徒增民怨，浪費社會資源，萬請郭立委三思，維持一個高格調的選戰！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。