台灣民意基金會／蔡英文52.5%將狂勝韓國瑜308萬票　創3項紀錄

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會30日公布「2020台灣總統與立委大選」民調結果，「蔡賴配」獲52.5%、「韓張配」獲21.9%、「宋余配」獲9.5%。基金會董事長游盈隆估計，蔡英文贏韓國瑜的差距可能大於2016年大贏朱立倫的308萬票，甚至刷新3項紀錄。

根據民調結果顯示，對於是否已經決定要投給誰？有61.4%已經決定、35.0%未決定；至於有多少選民可能出席投票，民調結果顯示，有72.6%一定會去投票、19.3%可能會、3.8%可能不會。因此，游盈隆推測，投票率大概落在70%的正負3%之間。

至於三組候選人的民調結果，民進黨陣營的蔡英文、賴清德獲得52.5%；國民黨陣營的韓國瑜、張善政21.9%；親民黨陣營的宋楚瑜、余湘9.5%，另有未決定10.8%。

游盈隆表示，蔡英文與賴清德領先30.6％，選舉結果將一面倒，差距甚至可能是台灣選舉史空前的差距。他認為，蔡英文將獲得57%的正負3%（54-60%）、韓國瑜將獲得35%的正負3%（32-38%）、宋楚瑜7%的正負3%（4-10%）。

因此，游盈隆認為，韓國瑜有可能輸掉308萬票以上，蔡英文也可能會打破3項紀錄，包括刷新2016年蔡英文贏朱立倫的差距外，還有2008年馬英九的5成8得票率及765萬得票及1996年李登輝贏彭明敏354萬票。

這項民調由台灣民意基金會委託山水民意公司調查，針對全國住宅電話，20歲以上成年人進行隨機抽樣訪問，於2019年12月23日到24日進行調查，有效樣本1,075人，在95%信心水準下，約正負2.99%。並針對地區、性別、年齡及教育程度進行加權。

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