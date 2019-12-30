影／陳菊任內獲19標案2400萬　尹立爆氣駁：崩潰韓國瑜只會抹黑戴帽子

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜辦公室30日指控Wecare高雄發起人尹立在前高雄市長陳菊任內，參與高市府19個標案，金額達2400萬。對此，尹立透過影片反擊，要這些人到法院跟法官講清楚，「崩潰的韓國瑜只能用抹黑戴帽子的方式，你這樣戴帽子團隊、抹黑團隊、追蹤器團隊污名化罷免跟遊行，想太多了」。

韓國瑜辦公室上午指控尹立在前高雄市長陳菊任內，以中華民國設計師協會參與高雄市政府19個標案，其中17案是屬於「限制性招標案（未經公開評選或公開徵求）」，總金額高達24,093,000元。

台北市議員張斯綱指出，這19個標案中，除了99年的「文化創意產業發展」行銷輔導計畫勞務採購案，一件490萬的標案，另一間公司參與招標卻被勸退，其他標案清一色都是只有一家參與招標，這種一家投標、一家得標的情形，可謂是「量身定做」，且民進黨執政，尹立才能發大財。

對此，尹立透過影片回擊，痛批韓國瑜陣營不斷抹黑大港開唱跟氣爆公共藝術，這些已經跟司法告發進入司法程序，「這次用一樣手法抹黑，就請這些人到法院跟法官講清楚」。

尹立說，不願意正視Wecare台灣大遊行帶來的民意的浪潮，崩潰的韓國瑜只能用抹黑戴帽子的方式，「你這樣戴帽子團隊、抹黑團隊、追蹤器團隊污名化罷免跟遊行，想太多了」。

尹立表示，有兩個不要懷疑，第一個不要懷疑，是高雄市有6成4的人要罷免韓國瑜這樣的落跑市長；第二個不要懷疑，是整個罷免案他會戰到最後一刻，從氣爆公共藝術到大港開唱，一路栽贓抹黑到現在。

尹立說，現在講青春設計節的評審，這是設計師協會，全國性的專業社團，不是他的公司，他不擔任理事長也很多年了，「你再繼續抹黑，沒有人會相信你，整天空口白話，我們會堅定的直到罷免你下台的那一天」。

▼Wecare發起人尹立。（圖／尹立提供）



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