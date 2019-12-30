韓國瑜辯論會砲轟媒體　于美人：怕熱就不要進廚房

▲于美人回應時事。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會中，強力批評特定電視台、平面媒體，引發外界熱議。宋楚瑜競辦發言人于美人30日在黨部受訪指出，主席有說非常清楚了，怕熱就不要進廚房，而且第四權被尊重，是一個國家的領導人所應該有的尊重，大家可自有公評，就不再贅敘。



至於辯論會的過程宋楚瑜幾乎被忽略，藍綠也幾乎沒有回應宋楚瑜問題。于美人說，宋楚瑜聽到更遠的鼓聲，所以他走的步伐跟他們都不太一樣，相信台灣有一群非常堅定的中間選民，他們要的一個國家領導人的格局，是符合宋楚瑜先生所表現出來的這樣子的一個高度，「對於其他兩黨，我們就不再多批評了」。



虞美人也怒控，她在昨天的現場，「我不知道後面到底是哪個黨的一直笑，那個台子都震動了，我覺得這個干擾了我看辯論會的一個心情」。

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