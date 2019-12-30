韓國瑜台中造勢晚會未逾時　警方：10點後尋人尋物廣播不算

▲台中警方表示，韓國瑜造勢晚會並未逾時。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚間的造勢晚會，有沒有超過法定競選期間？台中警方表示，主辦單位控制得很好，主持人在9點59分多即宣布圓滿結束，至於散場後台上有尋人、遺失物的廣播，雖然已超過10點，但這是人之常情，不在此限。

韓國瑜昨晚在台中的造勢晚會，盡管天氣濕冷，地面泥濘不堪，但不減韓粉熱情，主辦單位在晚間9點時甚至宣布現場已湧入30萬人，在韓粉們人手一機的手機燈光照射之下，漆黑的夜晚更顯壯觀。

韓國瑜大約在9點37分時上台致詞，慷慨激昂，講得非常激動，一度還脫掉外套，捲起袖子，此舉更引起台下支持者熱情回應，場子愈來愈熱，韓愈講愈接近法定競選時間10點，因此有人質疑是否逾時？

台中警方表示，韓國瑜在9點59分多結束致詞後，主持人即宣布大會圓滿結束，韓一一和台上握手後隨即轉身離去，接著台上持續廣播，有找人的，有遺失證件、手機等物品的，有要喊集合的等等，警方認為，這些為民服務都是人之常情，不該算是競選時間，因此昨晚競選活動並未逾時。

台中市選委會則表示，目前沒有接獲檢舉，如果有人檢舉，將調閱警方紀錄，若超過晚間10點仍進行競選活動，將依違反選罷法開罰50萬到500萬元。

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