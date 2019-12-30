國民黨控反滲透法爭議大卻強渡關山　藍、橘都反對選前通關

▲國民黨「耀正毅」連線記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨團預計在31日通過「反滲透法」，國民黨30日召開記者會指出，民進黨的反滲透法不是為了反滲透而是為了民進黨的選舉操作，忽視立法程序法案條文充滿爭議仍執意推動，強烈反對在明天強度關山。另外，親民黨也反對在選前強行通過法案。

親民黨總統候選人宋競辦發言人于美人日前表示，親民黨無庸質疑的支持台灣應有反滲透法，但希望在程序上和條文內容更為周延；她指出，反滲透法僅有12條，簡而言之，「你只要跟中國人有接觸、跟中國資金有來往，就很有可能犯了反滲透法的刑責。」

于美人也提出，反滲透法皆是規範台灣人的行為，但要如何界定「中資」也是他們所擔憂之處，自反滲透法被提出，直到逕付二讀，只花了一個月的時間。對此，宋楚瑜強調，至少要舉辦十場公聽會，讓所有與該法相關的部會都有機會參與討論。

宋楚瑜表示，台灣共有11個部會負責國家安全，這些部會並沒有參與該法的討論，他強調「反滲透法也必須有主管單位，假如有看法不同的情況，至少有個可申訴的對象」，希望選舉結束後，立法院可延長會期，針對該法的細節好好討論。

國民黨30日由副秘書長兼發言人張顯耀也召開記者會，提出四點聲明，包括：

一、 國民黨對於中華民國的國家安全自始至終高度重視，國家安全第一，我們捍衛國家安全，反對任何對中華民國的滲透、威脅，或推翻中華民國的任何舉措，國家安全是黨最重要的工作任務。

二、 對於總統指示立法院必須在12月31日通過反滲透法，顯然違反憲政體制。總統應該被立法院監督，結果倒過來指示立法院必須限期完成重大法案，不僅混亂憲政體制，也把立法院當成總統府立法局，如此重大的政策，以草率輕忽的方式指示辦理，中國國民黨期期以為不可。

且反滲透法上月送入立院，未經過一讀委員會審查，也沒召開公聽會與社會及各政黨溝通對話，加上草案內容含混不清、規範對象模糊，如此重大的條文，若要在一天之內強硬表決通過，完全忽視立法程序，國民黨表示強烈遺憾。

三、 對於反滲透法引起兩百多萬台商、台生、台幹，以及社會各界、兩岸交流有關團體、個人的強烈不安及恐慌，民進黨中央要負起最大責任，立法若不能解決問題，反而製造更大對立與衝突，這個法案本身就是重大爭議，如何在總統下令後一天內完成三讀？中國國民黨表達強烈反對。

四、 本屆立院任期結束不到一個月之前，明日又是本會期最後一天，民進黨趕在此時要匆忙草率完成反滲透法三讀，中間有沒有選舉操作及政治考慮？民進黨過去三年多都在睡覺？忽略對岸對台灣的滲透與安全疑慮？否則怎會在最後一天醒來，發現若無法趕在最後一天完成立法，就不能保障民進黨在明年1月11日的勝選？

國民黨直言，反滲透法不是為了反滲透，而是為了民進黨的選舉操作！這法案不是真正為了國家安全，還引起社會民心的強烈反彈與憂慮，希望民進黨在明天懸崖勒馬！