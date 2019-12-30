拉高護理師名牌30公分彈胸　會計師「想看她名字」賠2萬

▲莊姓會計師因為車禍受到外傷併顱內出血及腦震盪症候群等傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

莊姓會計師因為不滿黃姓護理師對診斷證明書的解釋，竟然趁對方不注意時，強拉胸口的名牌，再鬆手讓名牌彈回去，接著掀翻掛在旁邊椅子上的護理師袍，表達心中不滿，結果卻害自己吃上官司，被台北地院法官依強制罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

判決書中提到，莊姓會計師不滿該醫院醫師開立的診斷證明書，又不滿黃姓護理師對診斷證明書的解釋，雙方發生糾葛，今年7月26日下午5時許因為想要查詢護理師的名字，竟然趁著對方在電腦桌前輸入病患的病況紀錄時，突然靠近拉扯胸前的名牌，一度扯高將近30公分。

▲莊姓會計師不滿醫師和護理師對診斷證明書的解釋。

黃姓護理師被打斷工作，又不清楚為何被拉扯名牌，嚇得回問一句「你在做什麼」，對方這才放手，讓名牌彈回胸前，接著又順手掀翻她掛在椅背的護理師袍，隨即離開護理站，她不甘心無辜受辱，事後自行向警局報案。

台北地院法官認為，莊姓會計師原意是想查看護理師的姓名，卻用錯方式，導致黃姓護理師心生恐懼，影響醫病關係，考量到被告因為車禍後遺症無法繼續會計的工作，加上沒有前科，只是一時氣憤失慮才會觸法，事後不僅坦承犯行，也捐款給醫院以示悔悟之心，最後依強制罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。