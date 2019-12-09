母開完刀病逝工人兒嗆抬棺　診間拍桌罵醫「我會用小人步數」

▲黃男的母親接受骨科手術，後來仍因病去世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義黃姓工人不滿母親在某醫院骨科接受開刀治療，後來仍因病去世，氣得跑到診間對李姓醫師嗆聲「我抓狂起來你也沒好日子過」，甚至揚言要抬棺抗議，最後反而因為違反醫療法，被嘉義地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書中提到，黃男不滿李姓醫師對母親開刀的治療結果，今年6月11日下午5時許突然闖進診間，對正在看診的醫師嗆聲，「我的步數（台語，方法的意思）很多」、「我抓狂起來你也沒好日子過」、「我不會用告的，我會用小人步數」、「我可能帶一大堆人來，說不定我會抬棺，說不定我會叫人來」、「我今天就在這裡，沒有關係，坐到你願意跟我講為止，我也不要跟你講話沒有關係」、「你今天要跟我講，我才要出去」。

▲黃男嗆聲要在醫院抬棺抗議。

由於黃男一進到診間就先拍桌示威，李姓醫師擔心發生危險，這才趕忙通報警方前來處理，雙方因此鬧上法院。嘉義地院法官認為，黃男又是拍桌又是嗆聲，言語中透露後續要帶人來圍堵，試圖以不正當的方式解決醫療糾紛，客觀上已足以使人擔心身體、自由、名譽會受到危害，主觀上也有意藉此讓醫師屈服，並答應自己的要求。

法官接著表示，考量到黃男是因為母親病逝，在情緒激動的狀態下衝到醫院理論，事後也當庭坦承犯行，加上過去沒有任何犯罪紀錄，最後依對醫事人員恐嚇、妨害執行醫療業務罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。