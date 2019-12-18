追女同事失敗酸「每天減肥體重還65公斤」　公務員PO素顏照賠7萬

▲阿達失戀後，竟然在網路上亂傳話「報復」小芸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／台北報導

2017年間考上公職的阿達（化名）愛慕女同事小芸（化名），但追求失敗，他一氣之下分別在LINE群組和臉書社團PO文酸嗆，稱女方故意示弱、到處造謠，甚至貼出素顏照要網友注意，「別跟此人太過深入交往，害人的X人」、「每天在喊要減肥，體重永遠逼近65公斤，一個人可以吃一個部隊鍋，虛偽矯情」，結果導致自己吃上官司，被台北地院法官判處拘役70日，得易科罰金7萬元。

判決書中提到，阿達和小芸是同期錄取公職的人員，去年2月到8月間剛好在同一個單位受訓，他不滿自己長期追求都沒有結果，一氣之下冒用女方的名字創辦假帳號，並在LINE群組裡以女方的口吻向其他受訓學員謊稱，「我喜愛玩樂又不想讓別人道是非，請同學們幫忙，製造一些不正確的訊息構陷阿達」。

▲阿達嘲諷小芸的體重。（示意圖／取自免費圖庫Shutterstock，與本文當事人無關）

接著，阿達跑到臉書社團PO文，並貼出小芸的素顏照要大家小心，「這個腦袋有問題的小女孩，製造一些不正確謠言構陷同學，說有學員糾纏她，還在LINE群組中散播」、「附上素顏照供大家確認，跟此人不要太過深入交往，害人的X人」、「平日在其他人面前裝不吃飯，假日都是去吃大餐，每天在喊要減肥，體重永遠逼近65公斤，一個人可以吃一個部隊鍋，虛偽矯情」。

小芸直到2018年8月中旬才透過朋友知道這件事，氣得立即報警並提告。台北地院法官認為，阿達只是因為細故，就在不特定多數人可以共見共聞的社交軟體、網站上，以不堪的文字、照片指謫小芸，導致對方名譽受損，考量到他犯後坦承犯行，尚具悔意，最後依散布文字、圖畫誹謗共兩罪，各判處拘役50日，合併應執行刑期為拘役70日，得易科罰金7萬元。