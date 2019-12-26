見20歲妹經過...他尾隨到家門口！伸手聽尖叫落跑　被逮扯：不知不覺跟著她走

▲何男見到小乃騎車經過，竟一路尾隨還摟腰摀鼻。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者戴若涵／台中報導

台中市一名何姓男子5月某日凌晨見到一名妙齡女子小乃（化名）獨自騎機車經過，竟然一路尾隨，還趁她不注意時出手摀住對方的口鼻、又摟腰，見小乃大聲呼救才嚇得逃離現場。事後何男瞎扯，「不知不覺就跟著她的車走」，但法院不採信他的說詞判刑6月，可上訴。

判決指出，何男5月26日凌晨3時許，行經台中市太平區環中東路與中山路口時，見年僅20歲的小乃獨自一人騎乘機車經過，竟然心生邪念，騎著機車一路尾隨到對方住處，他見小乃準備開門又四下無人，竟從後方伸手摀住小乃口鼻再強摟腰。

小乃見狀嚇壞，使盡全力想要掙脫，但仍遭何男強摀口鼻控制行動20秒，2人雙雙跌坐在地上，她尋隙大聲呼救。何男見事跡敗露，隨即起身，騎著機車逃離現場。

何男到案後坦承有從後方抱住小乃，但否認有任何強制犯行，並辯稱，「當天我精神狀況很差，上網打到一半覺得很疲累想回去，忽然在轉角看到小乃，不知不覺就跟著她的車走，我用雙手抱住小乃，但抱到哪裡我不清楚，小乃尖叫時我就馬上清醒放開她」。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為何男犯案時精神清醒、意識清楚，說法避重就輕是想卸責，不採信他的說詞，依強制罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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