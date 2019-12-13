戀上經理老婆飯店「拉肚子」一小時　銀行員掰：前輩很照顧我

記者黃翊婷／台北報導

在某銀行擔任業務經理的許姓男子發現妻子與余姓辦事員搞曖昧，不僅多次單獨外出約會、互贈高價皮包，還曾在飯店開房間，事情曝光至今也都沒有道歉，讓他相當痛苦，這才決定提告求償100萬元。雖然余男辯稱在飯店待了一個小時，是因為自己腸胃不適，但台北地院法官不採信，判他應給付許男20萬元較為適當。

許男在判決書中主張，自己婚後與妻子育有3子，余男明明知道這件事，仍不顧同事異樣眼光，與妻子互動曖昧，並逐漸發展成不正當的男女交往關係，光是2016年1月到2017年2月間就曾多次單獨外出約會、互贈高價皮包表達愛意，而且發生多次性行為，「我2017年1月20日發現他開車送老婆返家，兩人還在車上擁吻，我驚覺有異，一直忍到2月3日才提出質問，老婆也坦承已經外遇一年，也發生過多次性行為，還親筆寫下自白書交給我。」

▲余男承認的確有和許妻一起進飯店休息，但只待了一個小時。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

許男強調，雖然刑事告訴經不起訴處分確定，但余男辯稱「到飯店開房間是因為拉肚子」這一點，連檢察官都覺得不合理，加上對方事發至今都沒有道歉，讓他承受莫大的精神痛苦，這才決定提告求償100萬元。

而對於經理的指控，余男辯稱，自己是在2015年進入該分行工作，許妻是職場上的的前輩，經常在工作方面照拂後輩，出於感激之心才會贈送高仿皮件回報，至於2017年2月2日同住飯店一事，是因為他腸胃不適急需上廁所，考量到個人衛生習慣和下班時間停車不易，才會到附近的飯店休息，大約一個小時左右就離開，兩人吃飯、順路搭載、送禮物都是同事情誼，沒有不正當的交往關係，許男卻趁機獅子大開口，顯然有失公道。

▲法官認為，余男肚子痛可以前往公廁，而不是和已婚人妻一起進飯店。（示意圖／記者徐愷昕攝，與本案無關）

不過，台北地院法官調閱許妻的自白書，上頭明確記載，「我與余男以每週一次的頻率約會，有時在外面餐廳用餐、有時是單純送自己回家」，雖然余男認為自白書是在違反自由意志下所書寫，但並沒有舉證，因此不足採信他的說詞。

再者，法官認為，如果真的因為肚子痛需要上廁所，大可使用停車場、百貨公司、餐廳等公共場所的廁所，兩人卻選擇私密性極高的飯店，縱使並未發生性關係，也已經逾越一般已婚男女的社交範圍，足以破壞許男的婚姻圓滿且情節重大，考量到雙方的身分、地位以及經濟收入等因素，最後判余男應賠償20萬元較為適當。