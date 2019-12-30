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單親媽裝「清大碩士」騙倒11家科技公司　嫁台積電博士一年露餡

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記者黃翊婷／綜合報導

女版神鬼交鋒再現！來自苗栗的44歲黃姓單親媽媽靠著買來的假清大學歷，與台積電博士結婚，後來因為被識破而離婚，還在今年5月被到校方提告偽造文書罪。新竹地檢署經過追查，發現她過去靠著同樣的招式前往科技公司面試，至少有11家公司受騙錄取，最後全都因為工作能力不足露餡，昨日（29日）另外依行使偽造特種文書罪提起公訴。

▲▼黃女捏造假清大畢業證書求職。（圖／記者陳力凱翻攝）

▲黃女自製假的清大碩士畢業證書，不僅和台積電博士結婚，還錄取科技公司的業務副理。（圖／記者陳力凱翻攝）

44歲的黃女為了扶養女兒，2008年上網以15萬元買了一張偽造的國立清華大學畢業證書，並以這個新身分到處應徵工作，無奈很快就被發現造假，到職一個月就離開；她9年後再度故技重施，這次直接抓取網路上的清大畢業證書樣本，並自行修改套印，接著拿到竹科應徵，沒想到竟然成功獲得業務副理一職，月薪高達5萬元。

然而，黃女工作9個月就被公司抓包能力與學歷不符，進一步向清大查證，這才揪出偽造學歷一事。當時校方認為她的行為已經讓校譽受損，因此在今年5月提告偽造文書罪。

清華大學、清大、清大成功湖。（圖／資料照）

▲清大校方認為，黃女的行為已經造成校譽損害。（圖／ETtoday資料照）

更讓檢警驚訝的是，黃女的第二段婚姻是與台積電博士共組家庭，她平時聊天的主題都是帶小孩、柴米油鹽等家務事，讓男方覺得很奇怪，後來因為花錢速度太快，兩人才在婚後一年離婚。這位台積電博士直到離完婚，慢慢回想前妻過去的談吐，並向清大經濟所的師生求證，這才確定自己被騙，娶到一位假的高學歷妻子。

如今，新竹地檢署進一步調查，發現黃女過去以同樣的方式向科技公司投履歷，至少順利錄取11家公司，雖然後來同樣因為能力不符被抓包，但上述行為明顯已經違法，29日另依行使偽造特種文書罪提起公訴。

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