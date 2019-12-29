　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明就職　黃偉哲祝賀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲，與台南市文化觀光伴手禮產業發展協會新任理監事合影。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲，與台南市文化觀光伴手禮產業發展協會新任理監事合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會，舉辦第5屆理事長暨理監事、會務人員就職典禮，台南市長黃偉哲親自到場頒發當選證書及監交，並且肯定該會多年來的貢獻，新任理事長戴泳明強調未來任內將締造「強化優化本質、合作共創共贏」、「精宴百家金鑽伴手禮」的成績。

理事長戴泳明表示，第5屆台南市伴手禮協會會友，為歡迎所有長官來賓會友家屬到來所做的精心準備「金鑽百家宴」、從「餐廳場地、音響舞台、文宣廣告、百家產品展示會、神農獎、新農人、百大青農的蔬果供應，一起到餐桌上，美味菜色道道經典出色用心，還有贈送長官貴賓的伴手禮，全部出自協會會員用心準備。

戴泳明特別感謝創會理事長蔡炎文、前理事長陳甲乙，這8年來帶領「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」全力配合台南市政府文化觀光的政策執行，以及相關局處的活動協辦，透過活動了解會員先進的自家產品大大提高商品的曝光度還有收益，提升伴手禮協會的知名度。

戴泳明勉勵會員說，「你自己不夠亮、貴人是看不見你的」！希望各位會員先進對內以「求精．求新．求變」的原則。對外以「合作共創．互利互惠互助」共同學習共同成長研發出專屬各個店家的特色伴手禮，把最好吃的美食小吃！最好用的文創在地特色伴手禮全部網羅到協會裡面！大家共同為台南的美食小吃伴手禮努力，從台南開始到台灣，甚至行銷到全世界。

台南市長黃偉哲、經濟發展局局長郭阿梅、經發局主任秘書王俊博、民政局長顏振標、農業局副局長李建裕、立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰、陳秋宏、謝財旺助理謝舒凡、雲嘉南管理處長徐振能、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、台南市工商發展投資策進會代理總幹事黃國照等人，都都出席「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」第5屆幹部就職典禮祝賀，場面熱烈。

ET快訊
全文／韓國瑜辯論會「解除封印」！狂嗆媒體黑韓「沒水準、可憐」
韓國瑜辯論會爆走狂罵媒體　交互詰問「違規」用手板看大抄還錯字
懷孕看婦產科！醫生問「受孕時間點」天真男傻回：有時晚上有時早
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓流大勢男團ASTRO首訪台南開唱　台南美食留下美好印象

國明大會冬季嘉年華風雨無阻　台南擁有全國第一觀光工廠

吳清基加倍頒發獎學金　具體行動提攜台南子弟

國民黨台南市黨部迎春納福　書法名家揮毫送春聯

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明就職　黃偉哲祝賀

台南學甲傳民宅屋頂崩落　2人受困送醫

台東大武警為盲人路跑加油　贈送反光手環守護安全

2020雲林好玩一整年　劍湖山世界推出蒙古國極限特技秀

第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

嘉大食農產業菁英教研中心　推繪本食農教育扎根家庭

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

潘瑋柏「玩憋笑遊戲」零偶包　直接「拿塑膠袋套頭」超犧牲！

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

高爾宣跳下台《Without You》大合唱　爆紅不敢泡裸湯「怕ＧＧ被偷拍」ＸＤ

韓流大勢男團ASTRO首訪台南開唱　台南美食留下美好印象

國明大會冬季嘉年華風雨無阻　台南擁有全國第一觀光工廠

吳清基加倍頒發獎學金　具體行動提攜台南子弟

國民黨台南市黨部迎春納福　書法名家揮毫送春聯

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明就職　黃偉哲祝賀

台南學甲傳民宅屋頂崩落　2人受困送醫

台東大武警為盲人路跑加油　贈送反光手環守護安全

2020雲林好玩一整年　劍湖山世界推出蒙古國極限特技秀

第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

嘉大食農產業菁英教研中心　推繪本食農教育扎根家庭

南韓世越號罹難學生父親自殺亡　錄影留遺言「對不起家人」車中斷氣

蝦膏大爆發！超人氣火鍋「龍蝦爆炒石頭鍋」一生必吃一次

新北U18／王牌有傷休戰　花蓮落後7分仍逆轉進四強

艾文得A型流感沒在怕！「火力全開連飆3首」合體李艾薇

辯論會／韓國瑜口誤「柯P總統」　忙改口：要等2024看他有沒有機會

芋泥多到爆！特搜5間超浮誇芋頭甜品　吃得到綿密芋頭顆粒

手機充電溫溫的！　「肥美三層貓」擠肉肉取暖...圍脖超厚

【全文】韓國瑜辯論會「解除封印」　怒嗆媒體黑韓沒水準、可憐

辯論會／韓國瑜嗆蔡英文「最大網軍受惠者」：我多渴望跟賴清德來場君子之爭！

必拍「台版拾穗照」！南投百年穀倉變身小7　鄉村風壁畫超好拍

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

地方熱門新聞

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會

嘉市副議長服務處遭拉布條包圍

台南跨年晚會勤務安平警圓滿完成

台中文心南親子觀光夜市風光開幕

對嘴哥王美惠巧遇蔡壁如黃瀞瑩

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

桃園千人踩客家酸菜　結合美食推廣客家文化

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　消費者按讚

嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場

更多熱門

相關新聞

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會

「2020台南好young」跨年演唱會28日晚上華麗登場，再度將台南推向國際舞台！在美食天后莎莎、金鐘主持人吳建恆默契搭檔主持下，YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲熱力引爆開場，亞洲人氣偶像炎亞綸領軍、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN等實力唱將輪番上陣及韓國超夯的偶像天團ASTRO壓軸演出，現場衝破10萬粉絲！

台南辦「夢的N次方」自主研習營

台南辦「夢的N次方」自主研習營

夏威夷直升機墜毀　發現6乘客遺體

夏威夷直升機墜毀　發現6乘客遺體

大馬女星代言　炫五大台灣體驗

大馬女星代言　炫五大台灣體驗

南台別院寒冬送暖贈臘八粥

南台別院寒冬送暖贈臘八粥

關鍵字：

台南市觀光伴手禮戴泳明黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

富邦留不住　王建民可能轉投中信

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

宣布參選2020總統！　館長「穿藍襯衫拋震撼彈」

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

媽載兒遭貨車撞！男童「蛋蛋當場噴飛失蹤」

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面