台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明就職　黃偉哲祝賀

▲台南市長黃偉哲，與台南市文化觀光伴手禮產業發展協會新任理監事合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會，舉辦第5屆理事長暨理監事、會務人員就職典禮，台南市長黃偉哲親自到場頒發當選證書及監交，並且肯定該會多年來的貢獻，新任理事長戴泳明強調未來任內將締造「強化優化本質、合作共創共贏」、「精宴百家金鑽伴手禮」的成績。

理事長戴泳明表示，第5屆台南市伴手禮協會會友，為歡迎所有長官來賓會友家屬到來所做的精心準備「金鑽百家宴」、從「餐廳場地、音響舞台、文宣廣告、百家產品展示會、神農獎、新農人、百大青農的蔬果供應，一起到餐桌上，美味菜色道道經典出色用心，還有贈送長官貴賓的伴手禮，全部出自協會會員用心準備。

戴泳明特別感謝創會理事長蔡炎文、前理事長陳甲乙，這8年來帶領「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」全力配合台南市政府文化觀光的政策執行，以及相關局處的活動協辦，透過活動了解會員先進的自家產品大大提高商品的曝光度還有收益，提升伴手禮協會的知名度。



戴泳明勉勵會員說，「你自己不夠亮、貴人是看不見你的」！希望各位會員先進對內以「求精．求新．求變」的原則。對外以「合作共創．互利互惠互助」共同學習共同成長研發出專屬各個店家的特色伴手禮，把最好吃的美食小吃！最好用的文創在地特色伴手禮全部網羅到協會裡面！大家共同為台南的美食小吃伴手禮努力，從台南開始到台灣，甚至行銷到全世界。

台南市長黃偉哲、經濟發展局局長郭阿梅、經發局主任秘書王俊博、民政局長顏振標、農業局副局長李建裕、立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰、陳秋宏、謝財旺助理謝舒凡、雲嘉南管理處長徐振能、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、台南市工商發展投資策進會代理總幹事黃國照等人，都都出席「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」第5屆幹部就職典禮祝賀，場面熱烈。