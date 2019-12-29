韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會　黃偉哲帶來Martin Hurkens祝福彩蛋

▲「2020台南好young」跨年演唱會晚上華麗登場，韓國超夯的偶像天團ASTRO壓軸演出，現場衝破10萬粉絲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南好young」跨年演唱會28日晚上華麗登場，再度將台南推向國際舞台！在美食天后莎莎、金鐘主持人吳建恆默契搭檔主持下，YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲熱力引爆開場，亞洲人氣偶像炎亞綸領軍、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN等實力唱將輪番上陣及韓國超夯的偶像天團ASTRO壓軸演出，現場衝破10萬粉絲！

黃偉哲市長更在中場身著一襲騎士勁裝，戴著電鍋安全帽的逗趣模樣來到舞台中央，也帶來男女老幼都喜愛的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens祝福台南的驚喜彩蛋影片，為現場帶來另一波熱潮，擄獲現場朋友的笑容。

黃偉哲市長表示，今年將耶誕跨年活動期程拉長為1個月，在預算沒有增加的前提下，市府盡力爭取邀請一線卡司來演出，希望能兼顧各個年齡層的喜好，同時平衡台南市南北區域發展，用高品質的活動滿足台南市民與遠道而來的國內外民眾。他衷心感謝各方資源的挹注、也感謝來自全台灣，甚至全世界的朋友共襄盛舉，不論是漏夜排隊，或是在網路上觀賞，大家喜愛這個活動，就是對台南最好的支持。黃偉哲市長今晚還特別騎著智慧電動車登場，藉此宣示台南是一座綠能大城，他也將全力推動台南成為綠能生技城市。

台南市新聞處指出，感謝並歡迎來自各地的粉絲來到台南跨年演唱會，同時再次呼籲粉絲與朋友分享觀賞演唱會的喜悅時須謹慎，在未符合著作權法合理使用的前提，徵得著作財產權人或表演人的同意，任意利用手機實況直播、錄影或轉播演唱會內容，甚至有其他營利行為，會構成侵害著作權而負擔民、刑事責任，提醒民眾不要任意實況直播、錄影或轉播演唱會的內容。

新聞處表示，市府今年顛覆以往單場大型活動的型態，規劃適合各年齡層的1整個月活動，希望呈現給市民及各地旅客最美好的回憶。12月1日起以帶狀方式，在每個週末、不同場地舉辦，提前打造耶誕節及跨年的歡樂氛圍；繼21日首場耶誕演唱會佳評如潮，特別是高人氣韓國女團排行冠軍（G）I-DLE的精彩演出，透過網路直播、網路討論聲量，瞬間將台南再次強力行銷到國際；28日晚上則是ASTRO作為壓軸的跨年演唱會，再度成為高人氣的討論焦點。至於跨年晚會，將在12月31日下午4時開始在台南市美術館二館前登場。