台南舉辦「夢的N次方」自主研習營　黃偉哲：教師成夢想機器發動者與實踐者

▲台南市長黃偉哲（右前二）及教育部潘文忠部長（右前一）、台南市教育局長鄭新輝（前右三），28日共同出席2019年度「夢的N次方」講師培訓場，期許教師成夢想機器發動者與實踐者。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「只有在地才能生根，只有深耕才會翻轉」，台南市長黃偉哲及教育部潘文忠部長，28日共同出席2019年度「夢的N次方」講師培訓場，向懷抱理想與教學熱忱而自主專業學習的教師們，表達肯定與敬意，期許大家在教育的路上持續勇敢造夢。

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黃偉哲市長表示，老師們秉持著對教學的熱忱，自發性地舉辦共識營來相互學習，是件難能可貴且值得鼓勵的事，相信透過良好的學習與互動，大家都能獲得良好的回饋，並摒除過往保守、威權的教學方式。未來地方政府會持續配合教育部的嶄新作法，與教師們持續攜手合作，啟動夢想的發動機，讓偏鄉的孩子，都能夠跟著轉動，轉出自己的一片天空。

潘文忠部長表示，這些年來「夢的N次方」的轉動，仰賴老師們自動自發自主參與，來精進專業，迄今已經有2萬6千多位老師經由相互的陪伴與支持，共同促成教學專業的成長，這樣的過程是台灣教育上最美好的風景，可以說是台灣在教育發展上非常重要的一個起步。非常高興有這麼多熱情的老師，為尋求更好的教學方法而自主學習。為使學生得到最好最有效的學習，為孩子構築夢想，並引導他們追逐夢想，教育部會全力支持與全面推廣，讓更多老師一起在專業的發展上，獲得更好的提升。

教育局指出，2019年度「夢的N次方」教師專業自主社群「講師培訓」場，於12月28、29兩日，在台南市聖功女中辦理，這次培訓有來自2020年度各分區研習講師召集人及團隊講師共計300位報名，結合在地亮點老師及各縣市在地特色課程帶領教師實作共備，不僅強調活化教學，也著手為2020年工作坊預作準備，持續促進現場教師專業成長，落實學教翻轉的課堂實踐。

教育局說明，「夢的N次方」是2015年由南投縣爽文國中王政忠主任及其所號召的教師們發起，以「自主、在地、扶持、永續」為核心，用熱情和專業持續推廣教師專業自主成長，並且在各地開設屬於當地特色的課程。本次培訓目標及亮點包括：透過亮點教師有效教學評量技巧與班級經營經驗策略分享，提升教師教學品質；藉由教師自主增能模式，促進教師自我覺知與動能，落實學教翻轉的課堂實踐；落實在地深耕理念與模式，累積教師共備實作經驗，發展區域性教學支持系統，希望透過種子講師的協助，實踐12年國教的理念，為教學現場帶來更大的影響。

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