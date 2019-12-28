吸2千萬穆斯林！大馬女星代言拍片　炫五大「只有台灣有的體驗」

▲觀光局邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任觀光代言人。（圖／觀光局提供）



記者李宜秦／台北報導

馬來西亞穆斯林人口高達1800萬人，2018年來台馬來西亞旅客逾52.6萬人，尚有極大可開發市場，交通部觀光局邀請最受大馬穆斯林喜愛的當紅女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）再度來台拍攝「Salam Taiwan 2020」最新觀光宣傳影片，針對美食、生態、樂活、生活、購物五大主題，深入宣傳我國觀光資源。

觀光局表示，2018年來台馬來西亞旅客逾52.6萬人，但馬來西亞穆斯林人口多達1800萬人，可見仍有極大開發潛力。觀光局2018年邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任觀光代言人，今年截至10月來台穆斯林已較去年成長29％，因此2020年續邀蜜拉菲爾莎擔任觀光代言人，拍攝「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」宣傳影片，預計於明年1月底於馬來西亞首播。

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▲▼觀光局邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任觀光代言人。（圖／觀光局提供）

「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」宣傳片將針對美食、生態、樂活、文化、購物五大主題，具體深入的宣傳我國特色觀光資源，如美食篇將以台灣的1000種甜點為宣傳主軸，生態篇結合山脈旅遊年，以高山森林鐵道旅遊為推廣重點，樂活篇介紹臺灣多元的單車旅遊，文化篇主打「只能在台灣得到的文藝體驗」，購物篇聚焦「只有台灣能提供的獨特購物體驗」。

觀光局指出，蜜拉菲爾莎本次走訪台北大稻埕、新北三峽老街、九份老街、臺中彩虹眷村、高美濕地、南投日月潭與嘉義阿里山等地，品嚐了花生捲冰淇淋、蟑螂拉花咖啡、珍珠奶茶與芒果冰，體驗手工肥皂及大稻埕挑選花布的樂趣，也到有「全球十大最美自行車道」之稱的日月潭環潭車道騎單車與搭阿里山森林火車。

觀光局表示，全台已有210家餐廳、旅館獲得清真認證，主要交通場站與國家風景管理區均設有祈禱室及淨下設施，更陸續開發清真臺灣APP及清真販賣機等設施，萬事達卡2019年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭組織國家中僅次於新加坡與泰國，與英國、日本同列第3名。

▲▼觀光局邀請大馬穆斯林人氣女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任觀光代言人。（圖／觀光局提供）