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南台別院寒冬送暖贈臘八粥　黃偉哲：感謝善舉樂施弱勢家庭

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▲ 佛光山南台別院寒冬送暖贈臘八粥，台南市長黃偉哲，感謝善舉樂施弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 佛光山南台別院寒冬送暖贈臘八粥，台南市長黃偉哲，感謝善舉樂施弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慈悲喜捨，熱粥暖胃、關懷暖心，台南市長黃偉哲27日代表台南市政府接受佛光山南台別院準備的臘八粥，致贈給弱勢受扶助的家庭與各局處人員，傳遞宗教慈悲為懷的正向力量，將關懷與溫暖分送眾人，祝福來年圓滿順利，市民朋友安居樂業。

▲ 佛光山南台別院寒冬送暖贈臘八粥，台南市長黃偉哲，感謝善舉樂施弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，臘八粥的由來有其典故，最重要的是希望廣大民眾延續佛陀助人濟世的精神，能存好心說好話做好事，讓我們的社會更為祥和美好。衷心感謝佛光山的大愛施粥，及過去這1年來佛光山的志工們熱心付出，讓與人為善的理念廣為流傳，力行實踐。

▲ 佛光山南台別院寒冬送暖贈臘八粥，台南市長黃偉哲，感謝善舉樂施弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山南台別院滿舟法師表示，2500年前，釋迦牟尼佛修行苦行，在又飢又渴時，接受了牧羊女一碗乳糜後，當天即悟道成佛；因此，佛教徒便把農曆12月初八佛陀成道日訂為「法寶節」。佛光山南台別院循例用八種米穀蔬菜熬煮臘八粥，象徵八正道，還有歡喜、融和、營養、健康、圓滿、吉祥、溫暖、感恩、結緣等意義來與大眾結緣，以表示不忘學佛之初心。

▲ 佛光山南台別院寒冬送暖贈臘八粥，台南市長黃偉哲，感謝善舉樂施弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台別院表示，12月27日共準備了4500碗臘八粥，分別送給台南市政府及各局處員工2000碗，與台南市議會200碗，台南市消防局1150碗，台南市警察局500碗外，也為台南市的弱勢家庭、獨居老人送上臘八粥，希望這碗充滿法喜的佛粥可以溫暖他們的心靈。

1月2日農曆臘八當天早上8時，在佛光山南台別院正門廣場舉行慶祝法寶節祈福法會後，開始提供5萬碗暖呼呼的臘八粥分享給護法信徒及市民大眾，歡迎民眾前來共享佛陀成佛的喜悅，參與祈福與享用臘八粥，吃平安，開智慧，結佛緣。

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