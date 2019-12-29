影／動物園大象發情！遊客面前瘋狂攻擊馴獸員「下秒直接踩爆他」…血腥片曝光

記者朱世凱／綜合報導

湖南省近日傳出動物園大象攻擊飼養員的恐怖意外，一頭大象疑似發情緣故，突然瘋狂撞擊馴獸員，隨後直接將對方踩死在腳下，讓剛好在圍觀的遊客嚇得紛紛吼叫「完了！完了！」據悉，這名工作人員送醫搶救後仍宣告不治，血腥影片曝光後也立刻引來大批網友議論。

▼發情的大象突然攻擊馴獸員，還將對方踩死。（圖／翻攝自我們視頻）

據《新京報》報導，事發在長沙生態動物園大象館，一名馴獸員當時正在裡頭進行手邊工作，不料一頭大象突然衝了過去瘋狂攻擊他，還將他到處拖拉並且用腳踩斃；其他工作人員見狀後，試圖利用小推車驅趕大象不過都沒能成功。在柵欄外圍觀的遊客正好目睹恐怖畫面，便一同嚇壞尖叫，「啊啊啊！踩了踩了！趕快來救人啊！」

報導指出，遭踩的馴獸員送醫急救仍不幸喪命，動物園園方則告訴調查人員，初步懷疑是大象發情才會釀禍。目前應急管理局、公安等部門都已針對此次意外展開調查。馴獸員斃命的畫面也迅速被分享在微博上。

▼其他工作人員見狀，趕緊拿推車趕走大象卻無能為力。（圖／翻攝自我們視頻）

不少網友看完後紛紛回應，「大象不是都很溫馴嗎？」、「取消動物表演吧，不要讓大象在皮鞭下生活了！」、「我只想問這頭大象會有怎樣的下場」、「大象是世界上最聰明的動物之一，活得久記性好，平時怎麼受虐都記得清清楚楚」；但也有人說，「把大象放回叢林吧，看牠怎麼活！」、「發情竟然這麼可怕，真嚇人」、「我覺得大象跟人都滿無辜的...馴獸員也需要錢生活吧，這只是他的工作，沒人想碰上這樣的意外」。

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