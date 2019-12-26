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競選活動嗨一半！加薩走廊射出火箭攻擊　以色列總統「被帶進防空洞避難」

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▲▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

以巴衝突不斷，加薩走廊局勢混亂。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間26日在舉行競選活動時，碰上巴勒斯坦激進分子由加薩走廊所發射的火箭攻擊，尼坦雅胡被迫先至防空洞避難，等到防空系統確定擊落火箭後才恢復行程。

綜合外媒報導，尼坦雅胡所屬的保守派聯合黨（Likud Party）27日將選出黨魁，他為爭取連任在南部城市阿什克隆舉辦競選集會，然而在活動過程中，突然遭到火箭攻擊。當地電視台播出的畫面中也可看到，造勢大會上因為火箭來襲，警報聲突然響起，尼坦雅胡隨即被隨扈護送下台進入防空洞避難。

據悉，這樣的事件已經是尼坦雅胡遇到的第二次，9月份尼坦雅胡造訪阿什杜德（Ashdod），同樣也遭到火箭攻擊而空襲警報大起。此番空襲結束後，尼坦雅胡重回到造勢大會上時，獲得支持者歡呼，而他也表示將會有報復行動

以色列軍方表示，距離加薩走廊12公里的阿什克隆（Ashkelon）有火箭來襲，但隨即被軍隊的「鐵穹」防空系統擊落。目前也尚未有組織出面承認發射火箭，加薩目前由巴勒斯坦激進派哈瑪斯組織（Hamas）控制，當地激進團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）上月曾和以軍交火。

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