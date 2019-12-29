「這人投得下去？」李來希批宋楚瑜：3年前上凱道沒來關心　選前才喊軍公教





▲李來希（左）。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希26日於臉書上提到，這次他們要「對不起台灣人」，因為「還是要選韓國瑜」，引發網友熱烈討論。李來希29日在於臉書上痛批親民黨總統候選人宋楚瑜，直言對方在選舉時刻「左一句軍公教，右一句軍公教」，卻不見宋楚瑜在3年前軍公教發起7天7夜絕食抗議時關心他們。

「這個人和這個黨投得下去嗎？」李來希29日於臉書上貼出宋楚瑜的照片，直指3年前他們發起7天7夜絕食抗議，宋楚瑜沒來關心過，「接著立法院前紮營長達485天，他跟他們也沒有來關心過！」

李來希回憶道，3年前九三軍人節25萬人上凱道、2年前6月15日警察節3萬人立法院群賢樓前抗爭，宋楚瑜他們都沒到現場參與，「3年來全國北、中、南、東各地大型抗爭活動不下數十次，他跟他們從來沒有參與過。無良法案通過後，我們尋求釋憲，他跟他們推三阻四，拖拖拉拉，不甘不願，還揶揄尚未曝光的聲請釋憲文充滿情緒性的文字。」

「現在，選舉到了，左一句軍公教，右一句軍公教，滿嘴公理正義，時空錯亂了嗎？」李來希要大家回首想想，「檢視一下過往所受的屈辱，檢視一下這個人跟他的政黨黨徒們的作為，想一想，再決定你手上這張票要怎麼投。」

李來希認為，選情發展已經沒有讓第三黨存在的空間，這是一場公理正義與邪惡勢力的決戰，只有集中選票才能翻轉政權，讓政治發展回歸正軌，「我不確定選擇韓國瑜能不能讓『中華民國』向上提昇，但我可以確定的是，選擇蔡英文會讓『這個國家』繼續沈淪！」

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