時力拚不分區「坐四望五搶六」！　元旦起展開10天全台巡迴

▲時代力量召開「百萬人民挺時代力量」全台巡迴活動發布記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

2020選戰進入倒數13天，時代力量積極搶攻政黨票，將自明年1月1日起展開為期10天的「百萬人民挺時代力量」全台巡迴活動，由立委黃國昌親自領軍，在元旦當天清晨至新北市貢寮三貂角迎日出，並於當天早上8點由基隆市出發，順時針繞台一圈，藉由與地方民眾的實際接觸，爭取支持。

時代力量29日召開「百萬人民挺時代力量」全台巡迴活動發布記者會，由黨主席徐永明率領黃國昌與不分區立委候選人邱顯智、王婉諭、翟本喬、關心羚、吳佩芸、王幗英、白卿芬共同出席，並說明為期10天的活動細節。

時代力量發言人陳志明表示，巡迴拜票路線將在元旦當天上午自基隆市出發，依序是1月1日在基隆、宜蘭、花蓮；1月2日在花蓮、台東；1月3日在屏東；1月4日到高雄；1月5日在台南；1月6日前進嘉義、雲林；1月7日到彰化、台中；1月8日前往苗栗、新竹；1月9日在桃園；1月10日則回到雙北。

徐永明說，四年前時代力量得到70多萬的政黨票，以時代力量目前的發展來看，以及過去四年立委與地方議員的問政表現「我相信都是有口皆碑」，所以不分區選票一定要破百萬，也才能確保能夠「坐四望五搶六」。

徐永明指出，時代力量對於民進黨過去四年的執政還是有意見，很多事情仍然持續在蔓延，包括亞洲水泥還在繼續挖、《礦業法》沒有修正通過、普悠瑪翻車事件也尚未調查清楚，此外樂樂養雞場雖撤照但仍未拆除、慶富案也還沒有落幕，即使總統蔡英文連任的機會相當大，「那這些案子與改革能持續下去嗎」。

徐永明表示，選前十天時代力量將全黨總動員，「時代力量過去受到很多內外衝擊，但我們越來越團結，對於黨未來的方向也越來越有共識」，時代力量會繼續對政府強力監督，也希望透過黨公職的總動員，能夠在明年的選票開出漂亮的成績。

邱顯智則說，時代力量過去四年與國民黨同為在野黨，但當時代力量站出來強力監督政府時，國民黨卻在「丟水球、夾到手」，痛批國民黨連作為在野黨的資格都沒有，台灣社會需要時代力量下架國民黨、監督民進黨。王婉諭則期待，用公平正義改變台灣，也會透過這次的巡迴活動，知道每個地方人民的需求、傾聽大家的聲音，也讓各位了解時代力量。

黃國昌表示，這次的全國拜票因為時間的關係，沒有辦法造訪南投與澎湖，所以日前已經分別與翟本喬和其他夥伴到南投草屯與澎湖馬公跟鄉親問好。他說，元旦當天一早會跟所有參加全國巡迴的朋友先到三貂角迎日出，上午8時在基隆市召開記者會後正式出發，屆時全國巡迴巴士也會正式亮相。

黃國昌強調，時代力量不畏強權、財團，「各地有藍綠不敢處理的事，交給我們」，時代力量會用具體的行動做出最好的詮釋，自1月1日展開10天的全國巡迴後，在投票前夕的10日將回到台北中央黨部，與所有志工、後援會的成員大集結，希望藉由這次的巡迴讓更多人了解時代力量，也能號召更多朋友支持時代力量，將國會最有力的監督力量，繼續在2020扮演最有力的監督角色。

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