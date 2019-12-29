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反擊卓榮泰　孫大千提「民進黨正在做的10件事」：全台肥貓製造工廠

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▲▼韓國瑜陪同立委候選人孫大千參拜霞海城隍廟。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨主席卓榮泰日前透過臉書提出「10個正告」，回擊國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上抨擊民進黨的言論。韓國瑜競辦副執行長孫大千29日則以「民進黨正在做的10件事」回敬卓榮泰。

孫大千29日在臉書反擊卓榮泰提出的「10個正告」，他說，卓榮泰沒有說出來的「民進黨正在做的10件事」，包括正在推動階段性的「台獨」，不惜把台灣推向戰火中；持續落實「一人得道，雞犬升天」，成為全台灣最大的「肥貓」製造工廠。

孫大千指出，民進黨正在漂亮的經濟數字當中做夢，完全不在乎普羅大眾的真實感受、也正在縱容陳師孟們，恣意妄為的踐踏檢調司法人員的尊嚴、為了偏袒蔡英文，不惜扭曲破壞黨內長久以來所堅持的民主初選機制、民進黨正在坐視著台灣貧富差距擴大，南北發展失衡，一個台灣將要變成兩個世界。

孫大千還說，民進黨正違背台灣人民的公投決定，寧願讓大家「用肺發電」，也要落實反核的神主牌、又包庇網路上的楊蕙如們，躲在鍵盤後面帶風向，打擊異己，陷害忠良，對於韓國瑜的數字錯誤一邊批評，另一邊又拚命的複製韓國瑜的競選政見和主張。

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