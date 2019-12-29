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蔡英文灰上衣＋黑西裝　一派輕鬆手比「3號」OK抵達辯論會場

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▲▼2020總統大選電視辯論會，蔡英文到場。（圖／記者黃國霖攝）

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文抵達會場。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日14時正式登場，國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜分別提早在抵達會場；而總統蔡英文則於表定13時一派輕鬆地抵達，面對記者詢問準備狀況，露出笑容，手比OK，沒多做回應。

宋楚瑜在12時10分率先抵達公共電視辯論會場，一席米色西裝，搭配一貫的橘色領帶；而韓國瑜則於12時27分左右，穿著黑色西裝抵達會場。在蔡英文陣營方面，則於表定13時整抵達，身穿灰色上衣，搭配深黑色西裝外套。

蔡英文抵達時露出笑容，顯得一派輕鬆，現場記者詢問準備狀況，她則手比出「3號」ＯＫ的手勢，未多做回應便進入會場準備。

據指出，在電視政見會期間，錄影開場之前，現場工作人員轉述，蔡英文與幕僚持續討論、聊天，而宋楚瑜一個人在會場等候，韓國瑜則是在滑手機。儘管公辦政見會並無相關規定不得帶手機進場，但也引起相關人士的注意。對此，韓國瑜陣營向媒體表示，幕僚沒有即時提供韓國瑜意見，但會看一下訊息。

據了解，正因爲政見會出現攜帶手機入場的狀況，在28日下午，各方陣營向舉辦辯論會主辦方詢問，要求不得帶手機入場，不過有個小插曲是，在溝通過程中，韓陣營的代表葉慶元表示，這項不在協商內容內的條件，他們不接受。但最後在公視與宋楚瑜陣營的共同堅持下，同意三方於過程中均不得使用手機，且主持人會在開場前同步提醒台上候選人與台下貴賓。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並接受訪問。

▲▼2020總統大選電視辯論會，蔡英文到場。（圖／記者黃國霖攝）

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