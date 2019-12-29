柯媽帶隊「肖年A」跪拜城隍爺　掛香火求凍蒜

▲柯媽媽、勞動局長賴香伶、學姐黃瀞瑩特別南下陪同民眾黨桃竹苗立委候選人陳泓維、林碩彥、朱哲成，前往新竹城隍廟上香祈福。（圖／林碩彥提供，下同）



記者陳凱力／綜合報導

年關將近，2020年將到來，柯媽媽、勞動局長賴香伶、學姐黃瀞瑩特別南下陪同民眾黨桃竹苗立委候選人陳泓維、林碩彥、朱哲成，前往新竹城隍廟上香祈福，看到柯媽口中唸唸有詞，心繫台灣的未來，上香參拜過程，柯媽媽更交待眾人要虔誠跪拜，祈求都城隍爺保祐國泰民安、風調雨順。

▲柯媽要求大家要跪拜才能顯誠心。



柯媽媽說，「肖年郎」會來認真打拼，愛給「肖年郎」機會，希望給有心、有能力的人來為台灣來努力打拼，愛換人做看麥啦，原來ㄟ做，阿到現在有改變沒？今日，來尬尹三人掛香包平安符，希望尹ㄟ擋來凍蒜立委，保庇平平安安。

▲柯媽為眾候選人掛上平安符。

不分區立法委員勞動局局長賴香伶說，過去求學階段，曾在新竹住過一陣子，算是新竹的女兒，有種回娘家的感覺，來到著名的新竹城隍廟參拜祈福，希望桃竹苗區域立委候選人，都可以得到庇佑，都來順利當選，為人民謀福祉。

林碩彥也表示，感謝柯媽媽、賴香伶局長、學姐等人，特別到新竹來，選擇在當地最有名也最靈驗的城隍廟來參拜，為桃竹苗區域候選人來祝福，我們虔誠祈求這次選舉能順順利利，加上有長輩的加持，這次很有信心能夠來當選，為民服務，即將到來的2020年，也跟大家拜個早年，祝福大家新年快樂，閤家平安喜樂。

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