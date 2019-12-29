五星市長合體輔選　鄭文燦嘗東門市場美食：新竹隊就是不一樣

▲五星市長鄭文燦與新竹市長林智堅現身新竹市東門市場，為鄭宏輝集中選票。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

選戰倒數最後12天，有著五星市長稱號的桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅共同現身新竹市東門市場，為新竹市立法委員候選人鄭宏輝集中選票，陪同鄭宏輝和鄉親朋友們掃街拜票，呼籲新竹市民要將選票投給真正會做事的人，守住最關鍵的這一席，讓鄭宏輝順利進入立法院。

▲桃園市長鄭文燦盛讚，新竹隊很會做事就是不一樣，讓新竹市這些年來有很大的改變。



「集中選票相挺鄭宏輝」，桃園市長鄭文燦28日晚間特別南下新竹市幫鄭宏輝輔選，新竹市林智堅市長也一起陪同鄭宏輝向新竹市民拜票，開直播並大啖東門市場的深夜美食。桃園市長鄭文燦盛讚，新竹隊很會做事就是不一樣，讓新竹市這些年來有很大的改變。他說，鄭宏輝和他都是1993年進入立法院，一起從事政治工作為台灣打拼，鄭宏輝相當認真不應該被埋沒，請大家要支持有價值且會做事的人，讓鄭宏輝順利當選。

新竹市長林智堅表示，東門市場在新竹市有很悠久的歷史，能有活化出現在熱鬧的東門市場，要感謝鄭宏輝過去的建議，讓年輕人加入活化行動，因此，過去邀請清華大學的學生參與東門市場三樓的空間改造，讓年輕人發揮創意，成功的帶動一樓商圈的發展。他說，新竹隊和桃園隊是很好的夥伴關係，未來鄭宏輝進入立法院，新竹隊也會和桃園隊攜手為台灣隊打拼。

鄭宏輝表示，新竹市是最年輕的城市，要讓年輕人發揮的空間，也要帶動新竹市的科技發展，未來進入立法院後，他將向中央積極爭取太空產業扎根在新竹，讓「數位發展部」能夠在竹科X園區落地，也要做中研院與國家實驗研究院等研究機構的後盾，在科技政策「三不一要」的原則上，讓研究員能夠專心進行研發工作，創造台灣科技前瞻性的機會。他說，守護台灣的力量沒有分裂的本錢，也呼籲民眾要集中選票，未來他會和蔡英文總統一起堅守主權、守護民主價值，也會和林智堅市長一起打拼，加速新竹市的各項建設，讓新竹市民更加幸福。

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